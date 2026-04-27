Kriza u Europi, rast u Vinkovcima: Toliko zadovoljni da ne primaju nove kupce

Pad narudžbi starih partnera nadoknadili novim tržištima, ali rast cijena sirovina i slabost EU građevine i dalje prijete maržama

Vinkovačka kompanija Grad-Export prošle je godine uspjela povećati prihod zahvaljujući novim kupcima, njih osam, unatoč padu broja narudžbi starih kupaca. Zanimljiv je to primjer izlaska iz neugodne situacije kad se proizvođač suočava s padom narudžbi, no 34 godina poslovanja, iskustvo i dosadašnji proizvodni uspjesi sigurno su utjecali na potpisivanje ugovora s novim poslovnim partnerima.

Grad-Export bavi se proizvodnjom dekorativnih ALU, PVC i HPL panela za ulazna vrata, što znači da je vezan uz graditeljstvo, a toj djelatnosti u posljednje vrijeme u Austriji, Francuskoj te posebno u Njemačkoj, kamo Grad-Export izvozi svoje proizvode, ne cvjetaju ruže. Doduše, prije rata na Bliskom istoku postojale su naznake oporavka u tim zemljama, ali najnoviji razvoj događaja povezanih s Iranom poziva na oprez jer je nemoguće predvidjeti kako će tržište odgovoriti na to. Dobro, nadamo se, ne samo zbog Grad-Exporta, nego i cjelokupnoga gospodarstva, ali zbog toga ovom prilikom nećemo dalje dramatizirati. Vratit ćemo se poslovanju kompanije koja je lani, kako nam je rekao direktor Mario Šimić, ostvarila prihod od 19,8 miljuna eura i 1,1 milijun neto dobiti.

Povećanje cijena

– Prva tri mjeseca ove godine donijela su nam novi rast prodaje i prihoda od 18,9 posto. Nažalost, zbog trenutačne situacije morali smo povećati svoje cijene za 12 posto. Situacija je prilično kaotična, posebice zbog nabave aluminija i inoksa, dviju glavnih sirovina. I jedno i drugo burzovna su roba, a cijena ALU limova u posljednjih je mjesec dana porasla s 4,04 eura za kilogram na 5,60 eura. Takva situacija donijet će velike korekcije na tržištu jer je nemoguće cijene proizvoda korigirati u postotku u kojem su rasle cijene sirovina – kaže Šimić.