Mutares prodao Cimos: Kompaniju preuzeli hrvatski menadžeri

Cimos s oko 120 milijuna eura prihoda preuzeo je Vero Automotive, tvrtka koju vode ljudi iz menadžmenta hrvatskog dijela grupacije

Njemačka investicijska grupa Mutares prodala je Cimos članovima njegova sadašnjeg menadžmenta, koje u transakciji podupire hrvatska tvrtka Vero Automotive 111. Time automobilska grupacija sa sjedištem u Kopru, koja ima značajne proizvodne kapacitete i u Hrvatskoj, nakon četiri godine izlazi iz portfelja Mutaresa.

Vrijednost transakcije nije objavljena. Mutares je Cimos preuzeo 2022. od talijanskog TCH-a, dijela Palladio Holdinga, a tada je kompanija imala oko 200 milijuna eura normaliziranih godišnjih prihoda i približno 2000 zaposlenih. Danas, prema podacima koje je objavio Mutares, Cimos ostvaruje oko 120 milijuna eura prihoda i zapošljava približno 1350 ljudi.

Cimos proizvodi aluminijske i željezne odljevke, strojno obrađene dijelove i sklopove za automobilsku industriju, od komponenti turbopunjača do dijelova upravljačkih, kočionih i drugih sustava. Proizvodne lokacije ima u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji te Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj posluje preko P. P. C.-a Buzet, s proizvodnjom u Buzetu i Roču.

Kupci Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen...

Posebno je zanimljiva vlasnička struktura kupca. Vero Automotive 111 hrvatska je tvrtka osnovana tek u ožujku ove godine, s temeljnim kapitalom od 2600 eura i sjedištem u Zagrebu. Njezini su članovi Elvis Ipša, Dominik Mayer, Marija Demojzes i David Škrinjar, dok su Ipša i Mayer članovi uprave. Mayer je ujedno direktor P. P. C.-a Buzet, hrvatskog dijela Cimosa, Ipša predsjednik njegova Nadzornog odbora, a Demojzes članica NO-a. Škrinjar je također zaposlenik Cimosa i zadužen je za prodajno područje.

Prema informacijama koje je objavio Glas Istre, Vero Automotive preuzeo je 100 posto dionica Cimosa, pa grupacija tako prelazi u hrvatsko vlasništvo. Novi vlasnici poručili su da ne planiraju temeljito mijenjati strategiju ni poslovni model kompanije. Cimos bi i dalje trebao ostati prvenstveno usmjeren na automobilsku industriju, razvoj odnosa s postojećim kupcima i traženje novih poslova. Među njegovim kupcima su velika imena automobilske industrije i dobavljačkog lanca, uključujući Audi, BMW, Lamborghini, Volkswagen, Mercedes-Benz, ZF, Magna, Garrett Motion i BorgWarner.

Novi vlasnici ipak najavljuju i "određene prilagodbe i optimizaciju poslovanja tamo gdje će one biti potrebne", uz poruku da će se prema zaposlenicima, kupcima i partnerima postupati odgovorno. Sjedište Vero Automotivea trebalo bi se iz Zagreba preseliti u Buzet.

Teško razdoblje za Cimos

Preuzimanje dolazi nakon nekoliko zahtjevnih godina za Cimos i europsku automobilsku industriju. Kada je Mutares u rujnu 2022. zaključio kupnju Cimosa, grupacija je imala sedam proizvodnih pogona u četiri države, logistički pogon u Sloveniji, oko 2000 zaposlenih i očekivane godišnje prihode od gotovo 200 milijuna eura. Njemački investitor tada je Cimos vidio kao temelj svoje istočnoeuropske automobilske platforme.

Situacija se poslije pogoršala. Mutares je u svom godišnjem izvješću za 2024. naveo da su poslovanje Cimosa obilježili transformacija pogonskih tehnologija u automobilskoj industriji, u pojedinim slučajevima snažan pad prodajnih količina i nedovoljno novih poslova. Kompanija istodobno nije uspjela dovoljno brzo provesti mjere povećanja proizvodne učinkovitosti i kontrole troškova. Mutares je naveo i da Cimos na kraju 2024. nije ispunjavao određene ugovorene financijske pokazatelje povezane s dijelom njegova financiranja.

Restrukturiranje je posebno zahvatilo Sloveniju. Cimos je 2025. najavio kolektivni višak od 175 radnika, a najviše je bio pogođen pogon u Senožečama, čija je proizvodnja trebala biti preseljena u Gradačac u Bosni i Hercegovini. Kao razlozi navedeni su pad prodaje i nedostatak novih narudžbi.

Hrvatski dio grupe također je posljednjih godina poslovao pod pritiskom. P. P. C. Buzet u 2025. ostvario je 46,6 milijuna eura prihoda, nakon 45,4 milijuna eura godinu prije i 52,2 milijuna eura 2023. godine. Prema dostupnim poslovnim podacima, kompanija je prošle godine zapošljavala 408 ljudi.

Mutares smanjuje izloženost automobilskoj industriji

Za Mutares prodaja Cimosa nije izolirana transakcija, nego dio šire promjene portfelja. Njemačka kompanija izričito navodi da prodaja predstavlja još jedan korak u smanjivanju njezine izloženosti segmentu Automotive & Mobility.

Cimos je tijekom Mutaresova vlasništva uključen u FerrAl United, platformu koja objedinjuje proizvođače kovanih, lijevanih i strojno obrađenih metalnih komponenti. Prema Mutaresu, Cimos je kroz tu grupaciju koristio sinergije u financijama, prodaji i inženjeringu, zajedničkoj nabavi te razmjeni tehnologije i znanja.

"Prodaja Cimosa još je jedan korak u aktivnom upravljanju našim portfeljem Automotive & Mobility i odražava ciljano smanjivanje našeg angažmana u tom segmentu", poručio je Johannes Laumann, glavni investicijski direktor Mutaresa. Dodao je da kompaniju ostavljaju menadžmentu koji je dobro poznaje.

Za Cimos se tako zatvara još jedno vlasničko poglavlje. Nekadašnja slovenska industrijska grupa, nastala 1972. povezivanjem Tomosa, Iskre i Citroëna, nakon financijskih problema prošla je kroz niz vlasničkih promjena. Talijanski TCH preuzeo ju je 2017., Mutares 2022., a četiri godine poslije kontrolu nad grupacijom preuzima menadžment okupljen oko hrvatskog Vero Automotivea.