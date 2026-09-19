Stabilan rast kao temelj dugoročne odgovornosti

Snažnu tržišnu poziciju Allianz Hrvatska gradi na stabilnom poslovanju, povjerenju klijenata i dugoročnom razvoju

Allianz je jedan od vodećih svjetskih osiguravatelja i upravitelja imovinom te jedan od najsnažnijih osigurateljnih brendova na svijetu. Snažnu tržišnu poziciju Grupa gradi na dugoročnoj stabilnosti, povjerenju klijenata i kontinuiranom razvoju poslovanja, a isti pristup odražava se i na hrvatskom tržištu.

Impresivni pokazatelji

Poslovni rezultati Allianza Hrvatska u 2025. godini potvrđuju stabilan rast i snažnu tržišnu poziciju kompanije. Naplaćena premija dosegnula je 229,6 milijuna eura, što je 3,1 posto više u odnosu na prethodnu godinu, dok je bruto dobit porasla na 29,7 milijuna eura, odnosno 1,5 posto. U segmentu neživotnih osiguranja naplaćena premija iznosila je 171,7 milijuna eura, uz rast od šest posto, dok je Allianz Hrvatska u životnim osiguranjima zadržao vodeću poziciju na domaćem tržištu.

Stabilnost poslovanja dodatno potvrđuje omjer solventnosti od 232 posto na kraju 2025. godine, kao pokazatelj visoke kapitaliziranosti i dugoročne sposobnosti kompanije da ispunjava svoje obveze prema klijentima. Dodatnu potvrdu kvalitete poslovanja i povjerenja tržišta Allianz Hrvatska dobio je i osvajanjem 'Zlatne kune' za najboljeg osiguravatelja, čime je osvojio svoju šestu 'Zlatnu kunu'.

Iza poslovnih rezultata stoje jasna strategija, operativna izvrsnost te kontinuirana ulaganja u digitalizaciju, tehnološke inovacije i razvoj usluga. Snagu kompanije Allianz Hrvatska ne mjeri isključivo financijskim pokazateljima, već jednako važnima smatra svoju odgovornost prema zaposlenicima, klijentima i zajednici te doprinos stvaranju sigurnijeg i otpornijeg društva. Takav pristup vidljiv je i unutar kompanije. Allianz Hrvatska posebnu pozornost posvećuje zdravlju, dobrobiti i zadovoljstvu zaposlenika, a inkluzija i raznolikost važan su dio poslovne kulture. Pokazatelj toga je i certifikat Great Place to Work, koji je Allianz Hrvatska dobio drugu godinu zaredom. Kompanija svojim zaposlenicima omogućuje i redovite sportske aktivnosti te edukacije povezane s mentalnim zdravljem.

Upravo se zato poslovni uspjeh nadovezuje na dugoročna ulaganja u područja u kojima kompanija svojim znanjem, iskustvom i partnerstvima može ostvariti širi društveni učinak – od inkluzije i dobrobiti djece i mladih do financijske pismenosti, prevencije i jačanja otpornosti građana na nove rizike.

Sport kao prostor jednakih prilika

Jedan od najdugovječnijih primjera takvog pristupa je 15-godišnje partnerstvo Allianza Hrvatska i Hrvatskoga paraolimpijskog odbora. Kroz dugoročnu suradnju kompanija podupire parasport, veću vidljivost sportaša s invaliditetom te stvaranje jednakih prilika za djecu i mlade.

Partnerstvo se uklapa i u širi Allianzov angažman u sportu. Kao partner Olimpijskih i Paraolimpijskih igara, kompanija sport promatra kao prostor u kojem se posebno snažno ističu vrijednosti ustrajnosti, jednakih prilika, uključivosti i međusobne podrške. Upravo se te vrijednosti putem lokalnih projekata prenose i na zajednicu.

Na tom se partnerstvu temelji i program 'MoveNow', u sklopu kojeg se organiziraju parasportski kampovi za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji. Kampovi djeci omogućuju upoznavanje različitih sportskih aktivnosti u sigurnom i poticajnom okružju, uz podršku stručnih trenera i sportaša.

U sklopu kampova Allianzovi volonteri provode i edukativne radionice financijske pismenosti na kojima sudionici na praktičan i njima prilagođen način uče o novcu, štednji i rizicima. Time se financijska edukacija povezuje s inkluzijom i osnaživanjem djece i njihovih obitelji.

Na taj način kampovi istodobno stvaraju prostor za tjelesnu aktivnost, razvoj samopouzdanja, druženje i stjecanje praktičnih znanja. Posebno je važna i uključenost obitelji, čime se podrška ne zaustavlja na pojedinom djetetu, nego se gradi šire okružje koje potiče aktivnost, samostalnost i osjećaj pripadnosti.

Vrijeme za obitelj i dobrobit djece

Briga o zdravlju i dobrobiti djece nalazi se i u središtu društveno-odgovornog projekta 'Sat za nas', koji Allianz Hrvatska treću godinu zaredom provodi u partnerstvu s Hrvatskim olimpijskim odborom i Hrvatskim paraolimpijskim odborom. Projekt svake godine obrađuje temu važnu za odrastanje djece i funkcioniranje obitelji. Nakon tjelesnog zdravlja te mentalnog zdravlja djece i roditelja, treća sezona usmjerena je na kvalitetno provođenje zajedničkog vremena i odgovornije korištenje tehnologije.

Allianz Hrvatska podupire parasport, veću vidljivost sportaša s invaliditetom te stvaranje jednakih prilika za djecu i mlade /Allianz Hrvatska supports para sport, greater visibility for athletes with disabilities, and the creation of equal opportunities for children and young people

Središnji dio aktualne sezone je web-aplikacija Sat za nas, osmišljena kao virtualni lov na blago za cijelu obitelj. U Zagrebu, Splitu, Puli, Rijeci i Osijeku roditelje i djecu vodi kroz zadatke, zagonetke, sportske zanimljivosti i zajedničko istraživanje grada, pri čemu ekran postaje poticaj za izlazak, kretanje, razgovor i povezivanje.

Projekt se nadovezuje na širi Allianzov pristup održivosti, u kojem važnu ulogu ima i društvena dimenzija – stvaranje zdravijih, povezanijih i otpornijih zajednica te pružanje praktičnih rješenja za izazove s kojima se obitelji susreću u svakodnevnom životu.

Prevencija kao odgovor na nove rizike

Odgovornost prema zajednici Allianz Hrvatska povezuje i sa svojom temeljnom ekspertizom – razumijevanjem i upravljanjem rizicima. Tako je 2026. predstavljena GloRiA, digitalni alat za procjenu klimatskih rizika razvijen u sklopu globalne Allianzove inicijative 'Pre-warning & Prevention'.

GloRiA građanima omogućuje procjenu rizika prema konkretnoj lokaciji te pruža informacije o potencijalnim prijetnjama poput poplava, oluja, tuče, požara i potresa, zajedno s praktičnim preporukama za preventivno djelovanje.

GloRiA, digitalni alat za procjenu klimatskih rizika razvijen u sklopu globalne Allianzove inicijative 'Pre-warning & Prevention' //GloRiA, a digital tool for assessing climate risk developed as part of Allianz's global 'Pre-warning & Prevention' initiative

Takvim pristupom Allianz svoju ulogu osiguratelja proširuje izvan trenutka nastanka štete. Naglasak stavlja na prevenciju, informiranost i pripremu građana, odnosno na to kako prepoznati rizik i smanjiti njegove posljedice prije nego što dođe do krizne situacije.

Posebna vrijednost GloRiA-e upravo je u tome što kompleksnu temu klimatskih rizika prevodi u informacije koje građani mogu povezati s vlastitim domom i neposrednim okružjem. Time se prevencija približava svakodnevnom životu, a građanima omogućuje da bolje razumiju kojim su prijetnjama izloženi i koje korake mogu poduzeti kako bi smanjili potencijalne posljedice.

Poslovni uspjeh s dugoročnim učinkom

Za Allianz Hrvatska održivo i odgovorno poslovanje proizlazi iz iste logike kao i kvalitetno upravljanje kompanijom: dugoročnog razmišljanja, razumijevanja rizika i ulaganja u otpornost. Poslovni rezultati stvaraju temelj za daljnji razvoj, a projekti poput kampova 'MoveNow', 'Sata za nas', dugogodišnjeg partnerstva s Hrvatskim paraolimpijskim odborom i GloRiA-e pokazuju kako kompanija svoje znanje, iskustvo i resurse usmjerava prema stvaranju konkretne vrijednosti za zajednicu.

Kamp 'MoveNow' u Varaždinu //'MoveNow' camp in Varaždin

Zajedničko svim tim inicijativama nastojanje je da se na društvene izazove odgovori konkretnim i dugoročnim rješenjima – bilo da je riječ o većoj uključenosti djece i mladih, kvalitetnijem obiteljskom vremenu, financijskom znanju ili boljoj pripremljenosti na klimatske rizike.

Ulaganje u razvoj zaposlenika, jačanje lokalne zajednice i održivo poslovanje kroz ESG standarde ostaju važni elementi Allianzova pristupa, s ciljem stvaranja sigurnije i održivije budućnosti za klijente, partnere i društvo u cjelini.