Najmisterioznija zagrebačka afera: slučaj mliječnog manijaka 1998.

Kako je 1998. u Zagrebu izbila afera s onečišćenim mlijekom, usred trgovinskog rata Konzuma, Dione i Dukata

Točno je 28 godina prošlo otkad je izbila najmisterioznija zagrebačka prehrambena afera koju pamte potrošači, trgovci, policija i mediji. Policija je u ponedjeljak 23. veljače 1998. priopćila da su se u pojedinim trgovinama u Zagrebu pojavili namjerno onečišćeni mliječni proizvodi.

Odmah je priopćeno da onečišćenje nekom kemikalijom intenzivnog mirisa ne može imati teže posljedice po zdravlje, te da nakon sprečavanja daljnje prodaje novi slučajevi nisu zabilježeni.

Ubrizgavao kemikaliju u mlijeko

Nesvakidašnja afera s mliječnim manijakom – kako su ga prozvali u Večernjem listu - zakotrljala se dva dana ranije, kad je u subotu u jednoj trgovini zamijećen čovjek koji je špricom ubrizgavao kemikaliju u mlijeko. Trgovac ga je pokušao zaustaviti, ali je nepoznati pobjegao i – prema navodima očevidaca – odbacio periku.

Sljedećih je dana otkriveno da je kemikalija s mirisom na naftu i benzin otkrivena u nizu mliječnih proizvoda, te da su najveće tegobe nakon konzumacije onečišćenog jogurta bili grčevi u želucu. Policija je izradila i foto-robota počinitelja, ali ga nije objavila.

Niz proturječnosti

Kako je vrijeme odmicalo, u javnost se probio niz proturječnosti. Gradska sanitarna inspekcija otkrila je da je prvi susret sa 'sumnjivim' mlijekom imala još 10. veljače, desetak dana prije prve policijske akcije. Isto tako, dok je policija tvrdila da je kemikalija unesena prskanjem po ambalaži, u Zavod za javno zdravstvo došao je na analizu i određeni dio proizvoda u koje je 'aromatičan spoj sličan nafti' dospio 'nečim nalik oštrici igle'.

Ostalo je sporno radi li se o proizvodima više proizvođača zatečenima u prodavaonicama Dione, Konzuma i pojedinim manjim trgovinama, kako je tvrdila policija.

Drugi izvori navodili su, međutim, da je riječ isključivo o tridesetak Dukatovih proizvoda iz trgovina Dione i Konzuma — i da su upravo oni bili jedini analizirani.

Mliječni manijak i mliječni rat

Ova mliječna afera događala se u jeku mliječnog rata koji je upravo kulminirao i u kojem su dva najveća lanca – Todorićev Konzum i Kutlina Diona – počeli selektivno naručivati proizvode najvećeg proizvođača, Rajićevog Dukata.

Mliječni rat buknuo je zapravo zbog PDV-a od 22 posto, koji se primjenjivao od 1. siječnja 1998. Zbog toga su proizvođači (pa i Dukat) trgovcima postavili nove, oštrije rokove plaćanja, a zaigralo se, naravno, i s novim cijenama. Selektivnost u naručivanju vjerojatno je bila dio pregovaračkog pritiska.

No, led je krenuo. Nacional se zapitao 'Jesu li hrvatski mljekari postali žrtve ucjene' i objavio faksimil navodne policijske 'Raščlambe o poduzetim mjerama', koju je policija demantirala kao izmišljotinu. Imperijal je otišao još dalje tekstom 'Luka Rajić naručio trovanje vlastitog mlijeka', zbog čega je Lura group najavio tužbu.

Afera se ispuhala bez otkrivanja manijaka

Nakon desetak dana mliječna afera dobila je djelomični epilog. Analize su pokazale da su mliječni proizvodi onečišćeni insekticidom permetrinom, koji se inače koristi za zaprašivanje skladišta, i sintetskim derivatima nafte, i to 'u deset do sto puta manjim količinama od onih koje su opasne za ljudsko zdravlje'.

Glavni protagonist nije otkriven, nije čak objavljen ni najavljeni fotorobot. Tek, onečišćenja su prestala, kao i medijski interes. I trgovci i proizvođači potpisali su godišnje ugovore i dogovorili nove marže i rokove plaćanja.