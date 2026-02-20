Vrijeme kad je Brač mirisao na žvakaće: uspon i nestanak Favorita

Kako je tvornica žvakaćih guma iz Nerežišća postala legenda, a zatim kroz stečajeve i nestalu opremu završila kao industrijski misterij

Prva tehnički potpuno opremljena tvornica na otoku Braču puštena je u pogon 20. veljače 1981. Iz male novinske vijesti doznaje se da će proizvoditi velik asortiman guma za žvakanje, medicinskih bombona i ostalih konditorskih proizvoda. Tvornica se prostirala na 10.000 četvornih metara natkrivenog prostora, sagrađena je udruženim sredstvima Plive i kreditima banaka, a trebala je zaposliti sto novih radnika.

Pet godina ranije Plivi je pripojena tvornica Favorit, koju je Poljoprivredna zadruga Nerežišća pokrenula 1959. Navodno je osnovana zahvaljujući donaciji iseljenika koji su iz Amerike poslali amortiziran stroj za izradu žvakaćih guma. A što se događalo s tvornicom guma za žvakanje tijekom sljedećih desetljeća?

Nerežišća su postala hrvatski i jugoslavenski sinonim za žvakaće. Ondje su se 70-ih i 80-ih proizvodile gume po Wrigleyevoj licenci. Posebno su bile popularne igraće karte koje su se nalazile u kutijama žvaka — i danas se prodaju po oglasnicima. U Nerežišćima su se proizvodili i vrlo popularni bomboni Helf, Kavabon i drugi. Proizvodnja je ugašena nakon raspada Jugoslavije i SSSR-a, odnosno gubitka velikog dijela tržišta.

Izvlačenje novaca i nestanak strojeva

Pliva se u međuvremenu, prije privatizacije, rješavala svih 'side businessa', pa tako i tvornice na Braču. Od Plive ju je preuzela Aquarius grupa Siniše Škare (koji je bio i vlasnik Bobisa) i u rujnu 1999. ponovno pokrenula proizvodnju. No sve je završilo propašću i pretvorilo se u mali triler o nasljeđu bračke tvornice — kako pokazuju sudska dokumentacija i stečajni spisi.

Stečaj je pokrenut 2011., a zaključen 2018. brisanjem tvrtke iz registra, ali je iza nje ostala stečajna masa. Postrojenja za slastice, bombone, žvakalice i lizalice — većinom istrošena — bila su u zakupu Aquarius grupe, vlasnika nekretnine. Grupa je nakon nekoliko mjeseci prestala plaćati zakup. Škaro je 2014. pravomoćno osuđen zbog izvlačenja novca iz Aquarius grupe, koja sljedeće godine završava u stečaju, ali je prije toga vlasništvo nad cijelom nekretninom preneseno na sljednika — drugu Škarinu tvrtku, Centar Brač. Ona 2017. odlazi u predstečaj i pripaja se Small Mallu, koji godinama pokušava izgraditi istoimeni trgovački centar u Splitu, a 2020. također ulazi u predstečaj. Povjerenica postupka izjavila je da strojevi nisu u posjedu Small Malla.

Uvid u prostor bivše tvornice omogućen je tek u rujnu 2021. Tu nisu zatečeni ni strojevi ni oprema, a iz razbacane i devastirane dokumentacije nije se moglo utvrditi je li dokumentacija otuđena niti kojoj tvrtki pripada ono što je preostalo. 'Sve je razbacano, vide se tragovi požara i poplavljivanja, u prostoru je rizično i boraviti', stoji u zapisniku.

Policiji je podnesena prijava protiv nepoznatih počinitelja za otuđenje imovine s inventure od 13. rujna 2011.