Tvrtke i tržišta
DOK-ING s novim imenom i čelnikom, Šveđani preuzeli Marlex od Rauša
7. srpnja 2026.
foto Boris Ščitar
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
U Sudskom registru potvrđeno je da je njemački RHEINMETALL LANDSYSTEME ušao u vlasništvo DOK-INGA. Naziv kompanije promijenjen je u RHEINMETALL UNMANNED VEHICLES, a Peter Lars Fleischmann imenovan je predsjednikom Uprave.
Njemačka tvrtka stekla je 51 posto udjela u hrvatskom DOK-ING-u, dok će preostalih 49 posto zadržati Vjekoslav Majetić, osnivač i dosadašnji jedini vlasnik.
Ovom akvizicijom Rheinmetall je, u skladu sa svojom širom strategijom, proširio portfelj u sektoru besposadnih vozila, u kojem se DOK-ING Sigurnost i obrana smatra inovacijskim hubom.
Švedski INWIDO ušao je u vlasništvo varaždinskog MARLEXA.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci