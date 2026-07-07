Tvrtke i tržišta

DOK-ING s novim imenom i čelnikom, Šveđani preuzeli Marlex od Rauša

7. srpnja 2026.
Vjekoslav Majetić, DOK-ING

Vjekoslav Majetić, DOK-ING

foto Boris Ščitar
Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović
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Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

U Sudskom registru potvrđeno je da je njemački RHEINMETALL LANDSYSTEME ušao u vlasništvo DOK-INGA. Naziv kompanije promijenjen je u RHEINMETALL UNMANNED VEHICLES, a Peter Lars Fleischmann imenovan je predsjednikom Uprave.

Njemačka tvrtka stekla je 51 posto udjela u hrvatskom DOK-ING-u, dok će preostalih 49 posto zadržati Vjekoslav Majetić, osnivač i dosadašnji jedini vlasnik.

Ovom akvizicijom Rheinmetall je, u skladu sa svojom širom strategijom, proširio portfelj u sektoru besposadnih vozila, u kojem se DOK-ING Sigurnost i obrana smatra inovacijskim hubom.

Švedski INWIDO ušao je u vlasništvo varaždinskog MARLEXA.

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