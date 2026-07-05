Orqa cilja proizvodnju milijun dronova godišnje i status jednoroga

Osječka tehnološka tvrtka udvostručila je prihode i broj zaposlenih, širi proizvodnju na SAD, Kanadu i Katar te priprema novu investicijsku rundu

Ako je neka kompanija aktualna posljednjih nekoliko godina, onda je to zasigurno Orqa. Neovisno koje doba odabrali za pisati o osječkom tehnološkom prvaku, povoda nam ne nedostaje. Baš prošlog tjedna Orqa je potpisala ekskluzivni sporazum o partnerstvu s kanadskom tvrtkom Remote Robotic Systems (RRS), kojim će proširiti proizvodnju svojih sustava i komponenti u Kanadi za potrebe kanadskog i međunarodnih tržišta.

Nije to prva suradnja s tom državom. Orqa je u Kanadi još od prošle godine kada je s istom kompanijom započela prvo prodajnu suradnju, a zatim lokaliziranu proizvodnju, što je praksa koju ima za ulazak na svako tržište.

Dakle, riječ je o nastavku postojeće suradnje, a osim tehnologije, osječka kompanija partnerskim državama pomaže izgraditi i ljudske te organizacijske sposobnosti, dakle u obuci zaposlenika, kako isporučeno rješenje ne bi ostalo samo na tehnologiji. Tu je glavna razlika između Orqe i njezinih konkurenata u proizvodnji bespilotnih sustava; svojim partnerima razvija tehnologiju, obuku, organizacijske elemente i lokalnu proizvodnju pa samim time državama isporučuje suverenu obrambenu sposobnost.