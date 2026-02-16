Veliki proizvođači automobila odustaju od električne strategije

Nakon promjena američke klimatske politike proizvođači režu ulaganja u električna vozila i vraćaju fokus na benzinske i hibridne modele

Preokret u planovima vezanim uz električna vozila doveo je do gubitaka od najmanje 65 milijardi dolara za globalnu automobilsku industriju u protekloj godini, dok su izvršni direktori upozorili da slijedi još teških odluka u prilagodbi strategija, prenosi Financial Times. Također, mnogi proizvođači baterija za električna vozila prelaze na AI industriju, što pokazuje da se tržište električnih vozila nalazi na svojevrsnoj prekretnici.

Proizvođači automobila bili su prisiljeni preoblikovati svoje planove za električna vozila (EV) i ulaganja nakon radikalnog zaokreta u klimatskoj politici u SAD-u, pri čemu su najviše pogođene tvrtke koje su najviše odmaknule od benzinskih motora.

Ovog mjeseca Stellantis je evidentirao trošak od 26 milijardi dolara kako bi ukinuo neke potpuno električne modele i ponovno uveo popularni 5,7-litreni 'Hemi' V8 motor u SAD-u. Također je nedavno odlučio ponovno ponuditi dizelske motore za nekoliko europskih modela. Ovaj otpis potaknuo je rasprodaju dionica, čime je tržišna vrijednost kompanije smanjena za oko 6 milijardi dolara.Vlasnik marki Peugeot, Fiat i Jeep prethodno je postavio cilj da električna vozila do 2030. čine cjelokupnu prodaju osobnih vozila u Europi te polovicu ukupne prodaje u SAD-u.

Ukidanje poticaja za električna vozila u SAD-u i odlučnost predsjednika Donalda Trumpa da dodatno ublaži regulative o emisijama vozila znače da rukovoditelji industrije sada očekuju da će EV vozila činiti samo pet posto američkog tržišta novih vozila u nadolazećim godinama, otprilike polovicu trenutačne razine.

Konkurentski Ford nedavno je objavio otpis od 19,5 milijardi dolara nakon što je otkazao električni pick-up F-150, dok su Volkswagen, Volvo i Polestar također pretrpjeli gubitke vezane uz svoje EV programe tijekom protekle godine.

Osim opsežnih regulatornih promjena u SAD-u, analitičar tvrtke Bernstein Stephen Reitman rekao je da su Stellantis i drugi proizvođači zanemarili potrošače dok su pokušavali ponoviti rani uspjeh Tesle, koji je revolucionirao tržište električnih vozila u SAD-u. Njihov propust bio je u tome što nisu ponudili vozila koja su zadovoljila očekivanja vozača u pogledu cijene i dosega, dok je infrastruktura za punjenje također bila nedostatna.

U međuvremenu je i Tesla zabilježila značajan pad prodaje električnih vozila zbog konkurencije kineskih rivala i negativnih reakcija na politički aktivizam Elon Musk, što je potaknulo kompaniju da prekine proizvodnju svojih luksuznih modela Model S i X.

Analitičari upozoravaju da bi Stellantis mogao imati dodatne otpise u budućnosti dok nastoji povećati svoj tržišni udio u SAD-u s obnovljenim fokusom na hibridne i benzinske modele.

- Mogućnost dodatnih jednokratnih troškova, uz nepoznate implikacije na novčani tok, daje nam razlog za oprez - napisao je Michael Tyndall, viši globalni analitičar za automobilsku industriju u HSBC, u izvješću ovog mjeseca.

Honda, jedini japanski proizvođač koji je najavio prestanak proizvodnje benzinskih i dizelskih vozila do 2040., ovog je tjedna prognozirao godišnje gubitke od 4,5 milijardi dolara povezane s EV modelima, uključujući 1,9 milijardi dolara otpisa. Kompanija je upozorila ulagače da bi moglo biti dodatnih troškova dok preispituje svoju EV strategiju i pregovara o prekidu EV partnerstva u SAD-u s General Motors, koji je sam otpisao 7,6 milijardi dolara na svojim EV operacijama.

- Tržište električnih vozila dramatično se mijenja. Moramo pratiti trendove prodaje i, ako bude potrebno, poduzeti dodatne mjere - rekao je izvršni potpredsjednik Honde Noriya Kaihara.

Izvršna direktorica GM-a Mary Barra izjavila je da njihov 'krajnji cilj' i dalje ostaju električna vozila, pridruživši se drugim proizvođačima koji su obećali nastaviti dugoročna ulaganja u prijelaz s motora s unutarnjim izgaranjem.

Kako se tempo električne tranzicije razilazi na ključnim tržištima SAD-a i Kine, proizvođačima automobila postajat će sve skuplje nuditi širok raspon modela, od električnih i hibridnih do benzinskih vozila.

Direktor Forda Jim Farley prošlog je tjedna rekao ulagačima da je globalno regulatorno okruženje 'nepoznanica' dok kompanija usavršava svoju strategiju i ulaganja.

- Diljem svijeta postoji dovoljno izbora u području elektrifikacije da možemo birati prema preferencijama kupaca i osmisliti pravu strategiju, ne samo u SAD-u, nego i globalno - dodao je.