Novi vlasnik Optike Ande žestoko se upustio u širenje tržišta

Obrazac je isti kakav je investicijski fond primijenio u Mlinaru: agresivno organsko širenje temeljeno na snazi brenda, a zatim akvizicije

Jedva pola godine otkako je splitska obitelj Banović prodala svoju tvrtku Servus, odnosno Optiku Andu, investicijskom fondu MidEuropi, novi se vlasnik najvećega maloprodajnog lanca optike u Hrvatskoj žestoko upustio u izgradnju vodećeg optičkog sustava u regiji. Obrazac je isti kakav je MidEuropa primijenila u Mlinaru, koji je nakon pet godina lani prodala Bosqar Investu: agresivno organsko širenje temeljeno na snazi brenda, a zatim akvizicije na novim tržištima.

Povjerenje da upravlja tim procesom MidEuropa dala je Zvonimiru Šimiću, koji je na više izvršnih menadžerskih pozicija u Optici Andi proveo posljednjih petnaestak godina, a prije tri mjeseca imenovan je i njezinim generalnim direktorom. Za početak, tvrtka najavljuje da će u idućih mjesec dana diljem Hrvatske otvoriti čak šesnaest novih trgovina, čime će im broj povećati na dvadeset, uz plan da do kraja godine broj prodajnih mjesta prijeđe osamdeset. Nova otvorenja obuhvaćaju sva tri brenda (Optiku Andu, Vision Studio i Barner), pri čemu svaki razvija vlastiti tržišni pristup. To je najveći val širenja prodajne mreže od osnutka kompanije 1999. godine.

–​ To je najveći investicijski ciklus u povijesti naše kompanije i važan korak u provedbi dugoročne strategije rasta. U vrlo kratkom razdoblju otvaramo šesnaest novih poslovnica, širimo sva tri brenda i dodatno jačamo svoju prisutnost na hrvatskom tržištu. Istodobno postavljamo temelje za sljedeću fazu razvoja koja uključuje regionalno širenje radi stvaranja vodeće optičke platforme u ovome dijelu Europe –​ izjavio je Šimić.

Tvrtka Servus u prošloj je godini imala prihod od 35,7 milijuna eura, što je dvanaest posto više nego godinu prije. U posljednjih nekoliko godina visinom prihoda pretekla je Ghetaldus optiku, od koje je postala trećinu veća i, prema našoj okvirnoj procjeni, sada već drži oko pedeset posto hrvatskoga optičkog tržišta.