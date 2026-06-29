Paradoks u domaćoj maloprodaji: Prihodi rastu, ali dobit pada

Prihodi su rekordni, a dobit sve tanja. Pad profitabilnosti u maloprodaji signalizira da se trgovci na malo pripremaju za žestoku konkurentsku utakmicu. Otvara se novo poglavlje

Još od pandemijske 2020. pa sve do prošle godine nije se dogodilo da neki od deset najvećih nespecijaliziranih maloprodajnih lanaca bilježi pad prihoda. A da je uz pad prihoda, i to u vrijeme kada maloprodaja općenito snažno raste, istodobno ostvaren vrlo visok rast bruto dobiti, dosad je bio nezabilježen slučaj.

No upravo to pokazuju lanjski rezultati poslovanja kompanije Konzum plus. Prihodi su joj pali 4,7 posto, pa se Konzumov lanac, nakon što je preklani godine preskočio dvije milijarde eura, vratio ispod te letvice koja je svim ostalim trgovcima na malo još nedostižna, i to na 1,94 milijarde eura. Konzumova bruto dobit, međutim, skočila je 57,6 posto, na blizu sto milijuna eura.

Priprema za prodaju krunskoga dragulja

Jedino što se iz toga može zaključiti jest da Konzum plus brutalno sređuje svoju bilancu i da ga Fortenova grupa priprema za prodaju. Vjerojatno ne još ove godine jer u Fortenovinu sustavu ima nekoliko prioritetnijih tvrtki za koje se traže novi vlasnici, ali rastu izgledi da se to dogodi iduće godine. Deseta godišnjica od Agrokorova bankrota tako bi mogla postati godinom u kojoj će započeti i gašenje Fortenove, koja nakon prodaje 'krunskoga dragulja' više neće imati razloga za postojanje. Dogodi li se to, promjena Konzumova vlasnika donijet će nove vjetrove na hrvatsko maloprodajno tržište.

U međuvremenu na njemu vlada prividno zatišje. Lista deset najvećih nespecijaliziranih trgovaca na malo u 2025. godini ostala je ista kao i godinu prije, čak se nije promijenio ni poredak među njima. Predvodi ih Konzum, a listu završava Trgovina Krk, s prihodom od 193,6 milijuna eura, što je na razini od deset posto u odnosu na Konzum.