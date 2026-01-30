Od socijalističkih početaka do financijske tvrđave u niši naturističkog turizma

Valalta je među najuspješnijim kampovima u Hrvatskoj. Ima ugostiteljstvo, odnosno gastronomiju, povezanu vlastitu proizvodnju, maloprodaju, ali i veleprodaju

Recepti za kontinuirano stabilno poslovanje nikad nisu 100 posto sigurni. Uvijek se neke okolnosti mijenjaju, a goleme promjene okružja kakve je izazvao COVID-19 u kategoriji su nepredvidljivih, u kojima se mnogi ne uspijevaju snaći. No dok su neki propadali zbog smanjenja obujma trgovine u pandemiji, drugi su uspijevali preživjeti, a neki su i u takvim uvjetima postavili temelj da prosperiraju. Jedna od takvih kompanija je i rovinjska Valalta, rijetko turističko poduzeće koje je pandemijsku 2020. završilo s ozbiljnim profitom te čiji su prihodi zatim rasli i premašili 50 milijuna eura.

Valalta nikad nije bila obična turistička kompanija. Za one koji ne znaju, riječ je o naturističkom kampu u privatnom vlasništvu i to osobitom. Prema podacima iz sudskog registra, sad ima 470 vlasnika, a prije ih je imala i znatno više. Najveći je naturistički kamp te je među najvećim i najuspješnijim kampovima u Hrvatskoj uopće, a dok se njezini europski konkurenti iz te tržišne niše okreću poglavito smještaju, Valalta je s vremenom u svoju ponudu usluga uspješno integrirala ugostiteljstvo, odnosno gastronomiju, povezanu vlastitu proizvodnju, maloprodaju, ali i veleprodaju. Osim toga, tvrtka Valalta upravlja i 'običnim' kampom Val Saline, koji je u neposrednoj blizini njezina naturističkoga kampa. Povrh svega, u sklopu kompanije djeluje i jedina naturistička marina u Hrvatskoj, s 400 vezova, od čega je 150 suhih. Valalta je najveći kamp u Hrvatskoj, ne samo najveći naturistički, a ujedno je među najstarijima.