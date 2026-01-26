Dominik Cvetkovski: Razvili smo prvu hrvatsku anti-woke igricu

Osnivač i direktor studija ANIQ u novoj epizodi našeg podcasta otkriva kako se vodi biznis u propulzivnoj gaming industriji

Gaming industrija odavno nije samo zabava za mlađe generacije već ozbiljan globalni biznis koji po prihodima premašuje filmsku i glazbenu industriju zajedno. Upravo o toj strani gaminga, ali i o poduzetničkom mindsetu, razvoju vlastitih proizvoda i hrabrim poslovnim odlukama, u novoj epizodi podcasta razgovaraju voditeljica i novinarka Sandra Babić i Dominik Cvetkovski, osnivač i direktor gaming studija ANIQ iz Inkubatora PISMO u Novskoj.

Cvetkovski je jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske gaming scene, predavač i poduzetnik koji razvija vlastite igre i otvoreno govori o financijama, investicijama, marketingu i rizicima ove industrije. U razgovoru otkriva kako izgleda put od predavača do vlasnika vlastitog studija, zašto je uz agencijski posao važan i vlastiti IP, kako se dolazi do novca za razvoj videoigara te zašto marketing često košta jednako kao i sam razvoj.

Poseban fokus epizode je igra SHROT, inspirirana old-school pucačinama i s jasnim identitetom koji je izazvao snažne reakcije zajednice. Cvetkovski govori o testiranju ideja na Redditu, radu sa zajednicom, uključivanju Blogera Krule u narativ, ali i o tome kada se jedna igra može smatrati isplativom investicijom.

Razgovor se dotiče i šire slike, odnosno budućnosti gaming industrije, razlici između indie i AAA studija, uloge inkubatora PISMO, ali i osobne filozofije rada. Epizoda je namijenjena svima koje zanima kako se danas gradi moderan biznis u jednoj od najbrže rastućih industrija na svijetu.

Novu epizodu Liderova podcasta, možete pronaći na YouTubeu i Spotifyju, a najzanimljivije isječke pratiti na Liderovim profilima na društvenim platformama.

Pogledajte cijelu epizodu