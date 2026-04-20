Oprez na Zagrebačkoj burzi zbog globalnih napetosti

Rast cijena nafte i neizvjesnost oko Bliskog istoka utječu na odluke ulagača i volatilnost domaćih burzovnih indeksa

Na Zagrebačkoj se burzi u ponedjeljak očekuje oprezno trgovanje, kao i na svjetskim burzama, dok ulagači prate vijesti o novom rastu napetosti između SAD-a i Irana u Hormuškom tjesnacu.

Crobex indeks porastao je prošloga tjedna 1,8 posto, na 3.977 bodova, a Crobex10 za 2,18 posto, na 2.550 bodova.

Tako su indeksi porasli drugi tjedan zaredom.

Među sektorskim indeksima, najviše je porastao Crobexkonstrukt, za 2,38 posto, dok je jedino pao Crobextransport, za 0,4 posto.

Veći promet, blok transakcije s Ing-Gradom i Podravkom

Redovni promet dionicama dosegnuo je 9,67 milijuna eura, oko milijun eura više nego u tjednu ranije.

Uz to, ostvareno je i gotovo 2,5 milijuna eura blok prometa u transakciji s dvije dionice – Ing-Gradom i Podravkom.

„Crobexi su prošloga tjedna učvrstili dobitke od prethodnog tjedna i tako pratili snažan rast svjetskih burzi zbog deeskalacije krize na Bliskom istoku.

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi, zajedno s blok transakcijama, dosegnuo je 12,2 milijuna eura, a u redovnom trgovanju najviše se trgovalo dionicama Končara”, kaže Marija Branović, mlađa analitičarka tržišta kapitala u Erste banci.

Končar najlikvidniji, AD Plastik, IGH i Luka Rijeka među dobitnicama

Najlikvidnija u redovnom trgovanju bila je prošloga tjedna dionica Končara, kojom je ostvareno 2,5 milijuna eura prometa, uz rast cijene za 2,85 posto, na 795 eura.

Slijedila je povlaštena dionica Končara D&ST, s prometom od milijun eura i rastom cijene za 2,25 posto, na 3.640 eura.

Dionicom Zagrebačke banke protrgovano je, pak, za 755 tisuća eura, a cijena joj je pala 5,02 posto, na 22,7 eura.

Znatan promet imala je povlaštena dionica Adrisa, 665 tisuća eura, uz rast cijene za 3,55 posto, na 87,6 eura.

Najveće dobitnice bile su dionice Instituta IGH, sa skokom cijene za više od 14 posto, na 13 eura, te AD Plastika, za 7,88 posto, na 26 eura, i Luke Rijeka, za 7,58 posto, na 14,2 eura.

Najveći gubitnici Mon Perin i Alpha Adriatic

Najveći pad cijena, pak, imale su dionice Mon Perina, za 9,8 posto, na 6,45 eura, te Alpha Adriatic, za 8,57 posto, na 8 eura.

Na ZSE se prošloga tjedna ukupno trgovalo s 50 dionica, pri čemu je cijena njih 26 porasla, 17 pala, a sedam stagnirala.

Crobexi pratili rekorde Wall Streeta i rast globalnih burzi

Tako su Crobexi pratili snažan skok svjetskih burzi već treći tjedan zaredom jer ulagači vjeruju da će SAD i Iran uskoro postići mirovni sporazum.

Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna porastao 3,2 posto, dok je S&P 500 skočio 4,5, a Nasdaq 6,8 posto.

„S&P 500 i Nasdaq indeks dosegnuli su rekordne razine, što se zahvaljuje optimizmu ulagača u vezi popuštanja krize na Bliskom istoku, kao i najavama otvaranja Hormuškog tjesnaca, zbog čega su oštro pale cijene nafte”, objašnjava Marija Branović.

I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle.

Londonski FTSE indeks ojačao je 0,6 posto, dok je frankfurtski DAX skočio 3,8, a pariški CAC 2,0 posto.

U fokusu Bliski istok, rezultati kompanija i makropodaci

„I ovoga će tjedna u fokusu ulagača biti vijesti s Bliskog istoka, ali i kvartalni poslovni rezultati kompanija te novi makroekonomski pokazatelji”, zaključuje Marija Branović.

A novi je tjedan na svjetskim burzama počeo opreznim trgovanjem.

Doduše, na većini azijskih burzi cijene su dionica jutros porasle, no snažno su, oko 6 posto, porasle i cijene nafte zbog ponovnog rasta napetosti između SAD-a i Irana u Hormuškom tjesnacu.

Incident u Hormuškom tjesnacu ponovno diže cijene nafte

U nedjelju su, naime, američki marinci presreli i zarobili teretni brod koji je plovio pod iranskom zastavom i pokušao probiti američku blokadu.

Do incidenta je došlo nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump objavio da američko izaslanstvo stiže u Pakistan u ponedjeljak navečer na nastavak pregovora.

No, Teheran nije potvrdio da će sudjelovati.