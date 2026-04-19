Svjetske burze snažno porasle, kriza na Bliskom istoku popušta

Uz pad cijena nafte i otvaranje Hormuza, ulagači se vraćaju riziku, dok dolar slabi zbog nade da će Fed u prosincu ipak sniziti kamatne stope

Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna snažno porasle, pri čemu su indeksi na Wall Streetu dosegnuli rekordne razine jer ulagači vjeruju da će SAD i Iran uskoro postići mirovni sporazum.

Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna porastao 3,2 posto, na 49.447 bodova, dok je S&P 500 skočio 4,5 posto, na 7.126 bodova, a Nasdaq 6,8 posto, na 24.468 bodova.

Snažan rast najveće svjetske burze treći tjedan zaredom zahvaljuje se pozitivnim vijestima s Bliskog istoka.

Izrael i Libanon dogovorili su desetodnevno primirje, a predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je da je Iran u mirovnim pregovorima ponudio da neće imati nuklearno oružje u više od 20 godina.

Trump je, također, izjavio da su SAD i Iran 'vrlo blizu' sporazumu.

- Tržišta su porasla na temelju pozitivnih vijesti s Bliskog istoka. U posljednjih mjesec i pol dana trgovanje isključivo ovisi o vijestima o ratu s Iranom - kaže Chris Zaccarelli, direktor u tvrtki Northlight Asset Management.

U prvim tjednima rata SAD-a i Izraela protiv Irana cijene su dionica na najvećoj svjetskoj burzi oštro pale, no zahvaljujući nadi ulagača u mirovni sporazumu, posljednjih su tjedana burzovni indeksi nadoknadili sve te gubitke, pri čemu su ovih dana S&P 500 i Nasdaq dosegnuli rekordne razine.

To se zahvaljuje i oštrom padu cijena nafte prošloga tjedna, nakon što je Iran najavio otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključnog prolaza za izvoz 'crnog zlata' s Bliskog istoka.

Zahvaljujući padu cijena nafte, popustila su strahovanja ulagača od rasta inflacije i usporavanja rasta gospodarstava.

U fokusu ulagača bili su prošloga tjedna i kvartalni poslovni rezultati američkih kompanija i banaka, a većina ih je objavila boje rezultate nego što su analitičari očekivali.

I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,6 posto, na 10.667 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 3,8 posto, na 24.702 boda, a pariški CAC 2,0 posto, na 8.425 bodova.

Dolar oslabio prema košarici valuta drugi tjedan zaredom

Na svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta pala i prošloga tjedna jer su, zahvaljujući nadi u mirovni sporazum između SAD-a i Irana, ulagači ponovno skloniji rizičniji investicijama.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je prošloga tjedna 0,5 posto, na 98,23 boda.

Pritom je dolar prema europskoj valuti oslabio 0,4 posto, pa je tečaj eura dosegnuo 1,1765 dolara. Cijena američke valute pala je i u odnosu na japansku, za 0,4 posto, na 158,60 jena.

U ožujku je dolar znatno ojačao u odnosu na većinu najvažnijih svjetskih valuta jer su ulagači zbog krize na Bliskom istoku tražili utočište za svoj kapital u sigurnijim investicijama.

No, posljednja dva tjedna dolar je oslabio zahvaljujući pozitivnim vijestima s Bliskog istoka.

U prvim tjednima rata SAD-a i Izraela protiv Irana tečaj dolara je snažno porastao jer je pala sklonost ulagača rizičnijim investicijama, pa su tražili utočište za svoj kapital u državnim obveznicama i valutama koje se smatraju sigurnijim ulaganjem u nesigurna vremena.

No, kako se nazire završetak krize na Bliskom istoku, sklonost ulagača prema riziku ponovno je ojačala, pa su cijene dionica na svjetskim burzama posljednjih tjedana snažno porasle, a dolar oslabio.

Tim više što postupno rastu očekivanja da bi krajem ove godine američka središnja banka ipak mogla smanjiti kamate stope kako bi potaknula rast gospodarstva.

Zbog rasta inflacije u SAD-u, donedavno nitko nije očekivao smanjenje kamata, a sada se na tržištu novca procjenjuje da postoji oko 50 posto izgleda da će Fed u prosincu smanjiti kamatne stope.