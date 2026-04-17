Dioničari HPB-a odobrili preuzimanje Croatia banke

Na Glavnoj skupštini HPB-a donesena je odluka da će kupiti 4,746 milijuna redovnih dionica Croatia banke za 15 milijuna eura

Dioničari Hrvatske poštanske banke (HPB) odobrili su preuzimanje Croatia banke, čime je otvoren put za zaključenje transakcije kojom će HPB steći sto posto udjela u toj banci.

Prema donesenoj odluci Glavne skupštine objavljenoj na službenoj stranici Zagrebačke burze, HPB će kupiti 4,746 milijuna redovnih dionica Croatia banke za 15 milijuna eura, a cijena je podložna korekciji ovisno o visini kapitala Croatije na dan zaključenja transakcije. Referentni kapital iznosi 24,35 milijuna eura, a u slučaju odstupanja većeg od pet posto cijena će se proporcionalno povećati ili smanjiti.

Kako smo već pisali u Lideru, Croatia banka jedna je od najmanjih banaka na tržištu. Prema statistici Hrvatske narodne banke (HNB), krajem prošle godine imala je imovinu od 263,8 milijuna eura. Gledano prema udjelu u imovini od 0,29 posto, Croatia banka je 17. po veličini među 20 banaka koje posluju na hrvatskom tržištu. Statistika središnje banke pokazuje da je ta državna banka bilježila smanjenje imovine od gotovo 10 posto, ali je poslovala s dobiti od 1,4 milijuna eura.

Kao i ostale male banke, nova akvizicija HPB-a nisko je profitabilna. Dok je prosjek prinosa na kapital (ROE) cijelog bankarskog tržišta iznosio krajem prosinca iznosio 14,6 posto, Croatia banka bilježila je ROE malo ispod šest posto. Prinos na imovinu (ROA) također je ispodprosječan - 0,51 posto nasuprot prosječnih 1,64 posto cijelog tržišta.

S druge strane, HPB je peta po veličini banka u Hrvatskoj s imovinom od 8,5 milijardi eura i udjelom na tržištu od 9,4 posto. Neto dobit HPB Grupe nakon poreza iznosi 58,77 milijuna eura.

Prema podacima iz konsolidiranog izvješća za prošlu godinu, neto dobit banke iznosila je 59,13 milijuna eura, društvo za upravljanje investicijskim fondovima HPB Invest ostvarilo je dobit 155,6 tisuća eura, a HPB-nekretnine neto dobit od 110,85 tisuće eura.

Prošle godine HPB je zabilježio rast imovine od devet posto, koja je tako prvi puta u povijesti banke prešla razinu od osam milijardi eura. HPB je je danas gotovo četiri puta veća banka nego prije deset godina, odnosno više nego dvostruko veća u odnosu na prije pet godina. U izvješću za prošlu godinu predsjednik Uprave Marko Badurina posebno je istaknuo ekspanziju kreditnog portfelja za 27,2 posto.