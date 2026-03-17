Orqa uvrštena na elitnu listu Financial Timesa najbrže rastućih tvrtki

Osječka kompanija zauzela je 135. mjesto na FT1000 listi tisuću najbrže rastućih kompanija u Europi, te je jedini predstavnik iz Hrvatske

Orqa, hrvatska tehnološka kompanija specijalizirana za razvoj naprednih FPV dronova i bespilotnih sustava, uvrštena je na prestižnu FT1000 listu najbrže rastućih kompanija u Europi, koju objavljuje Financial Times u suradnji s istraživačkom agencijom Statista.

Na ovogodišnjoj FT1000 listi Orqa je ostvarila izniman rezultat, drugo mjesto u Aerospace & Defense kategoriji, čime se svrstala među vodeće europske kompanije u jednom od najdinamičnijih i strateški najvažnijih sektora. Istovremeno, Orqa je zauzela 135. mjesto ukupno među tisuću najbrže rastućih kompanija u Europi te je jedina kompanija iz Hrvatske koja se našla na FT1000 listi.

FT1000 predstavlja jedno od najrelevantnijih europskih rangiranja kompanija prema rastu prihoda, obuhvaćajući tisuću najbrže rastućih poduzeća u Europi u razdoblju od tri godine. Uvrštenje na ovu listu smatra se snažnim indikatorom poslovnog uspjeha, skalabilnosti i tržišne relevantnosti.

- Ulazak na FT1000 listu Financial Timesa za nas je izuzetno važno priznanje jer potvrđuje da naš rast nije samo tehnološki, već i poslovno održiv i međunarodno relevantan. Posebno smo ponosni na drugo mjesto u Aerospace & Defense segmentu, što jasno pokazuje da Orqa danas ravnopravno konkurira vodećim europskim kompanijama u ovom sektoru. Ovo je ujedno i snažan signal da je pred nama razdoblje u kojem tek slijede nove, još veće poslovne i razvojne vijesti - izjavio je Ivan Jelušić, suosnivač Orqe.

Plasman na FT1000 listu dolazi u trenutku snažnog rasta europske industrije bespilotnih sustava i obrambenih tehnologija, u kojoj se sve više naglašava potreba za domaćim, tehnološki naprednim rješenjima. Orqa se u tom kontekstu profilira kao jedan od ključnih aktera nove generacije europskih tehnoloških kompanija.

Orqa je prije desetak dana zaključila investicijsku rundu vrijednu 12,7 milijuna eura, čime ulazi u novu fazu razvoja obilježenu globalnim širenjem i jačanjem proizvodnih kapaciteta. U financiranju su sudjelovali međunarodni ulagači, dok se kao prvi domaći institucionalni investitor uključio hrvatski venture capital fond Aymo Ventures, koji je vijest objavio na LinkedInu.