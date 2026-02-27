Span u 2025. porastao 28 posto, prihodi prešli 232 milijuna eura

Neto dobit skočila 68 posto na 5,7 milijuna eura, a Span je proglašen Microsoftovim partnerom godine za tri tržišta u istoj godini

Span je objavio nerevidirane financijske rezultate za dvanaest mjeseci 2025. godine. Ukupni prihodi Span Grupe iznose 232,2 milijuna eura, što je porast od 28 posto u odnosu na isto razdoblje 2024. godine. Poslovni prihodi rasli su 29 posto te iznose 230,9 milijun eura.

EBITDA prije jednokratnih stavki iznosi 13,7 milijuna eura i bilježi rast od 38 posto u odnosu na 2024. godinu. EBITDA nakon jednokratnih stavki porasla je za 47 posto i iznosi 13,5 milijuna eura. Neto dobit Span Grupe u promatranom razdoblju iznosi 5,7 milijuna eura, što je rast od 68 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Udio prihoda koje je Span Grupa ostvarila na inozemnim tržištima čini 74 posto ukupnih prihoda. Najznačajniji rast prihoda zabilježilo je hrvatsko tržište, slijedi tržište Ukrajine te Slovenija. Ako pogledamo rast prihoda po segmentima poslovanja, najveći rast u 2025. godini zabilježili su segmenti Upravljanje softverskom imovinom i licenciranje (32 posto) i Upravljanje servisima i tehnička podrška (28 posto).

- Iza nas je jedna od najuspješnijih, ali i najdinamičnijih godina dosad. Promatrana inženjerskim očima, obilježili su je brojni kompleksni IT projekti, a iz perspektive predsjednika Uprave rekao bih da smo kroz daljnji razvoj i intenzivno širenje na nova tržišta značajno unaprijedili Span i postavili čvrste temelje za sljedeću fazu rasta. Ponosan sam na cijeli tim - izjavio je Nikola Dujmović, predsjednik Uprave Spana.

Span je 2025. godine proglašen Microsoft Partnerom godine, i to za hrvatsko, slovensko i ukrajinsko tržište. Ovim priznanjem Microsoft kod svojih najboljih partnera prepoznaje izvrsnost u radu i isporuci rješenja temeljenih na Microsoftovim tehnologijama. Ovo je prvi put da je Span nagrađen za tri zemlje u istoj godini.

U četvrtom kvartalu Span je stekao i Calling for Microsoft Teams naprednu specijalizaciju koja potvrđuje stručnost kompanije u implementaciji i upravljanju Microsoft 365 Phone System rješenjima. Span sada posjeduje ukupno 14 Microsoft naprednih specijalizacija što dodatno pokazuje izvrsnost i pouzdanost u pružanju kvalitetnih rješenja korisnicima, uz stalno praćenje tehnoloških trendova.

Uz tehnologiju, održivo poslovanje također je u fokusu Spana. Krajem 2025. kompanija je predstavila novu ESG strategiju u kojoj kroz integrirani pristup okolišnim, društvenim i upravljačkim temama definira nova prioritetna područja djelovanja.