Orqa zaključila rundu od 12,7 milijuna eura za globalno širenje

Hrvatski proizvođač FPV dronova prerasta startup fazu i danas se pozicionira kao scale-up kompanija usmjerena na rast

Hrvatska tehnološka tvrtka Orqa, specijalizirana za FPV dronove i besposadne sustave, zaključuje investicijsku rundu vrijednu 12,7 milijuna eura, čime ulazi u novu fazu razvoja obilježenu globalnim širenjem i jačanjem proizvodnih kapaciteta.

U financiranju sudjeluju međunarodni ulagači, dok se kao prvi domaći institucionalni investitor uključio hrvatski venture capital fond Aymo Ventures, koji je vijest objavio na Linkedinu.

Vijest o novoj investicijskoj rundi, koja je bila najavljena za 2026. godinu , objavio je i fond Taiwania Capital, jedan od značajnijih azijskih ulagača u deep-tech sektor, što potvrđuje rastuću međunarodnu vidljivost osječke kompanije.

Prema pisanju Netokracije , investicijsku rundu predvodi fond Expedition specijaliziran za rane faze ulaganja u europski sigurnosni sektor, a uz hrvatski fond AYMO Ventures i Taiwania Capital sudjelovali su i Lightspeed Venture Partners, Taiwania i Radius Capital. Novi kapital tvrtka će iskoristiti za globalno skaliranje proizvodnje, širenje kapaciteta u SAD-u i Europi, tehnološki razvoj, jačanje R&D-a, novu branding strategiju, zapošljavanje i potencijalne akvizicije.

Orqa je od osnutka 2018. godine prerasla startup fazu i danas se pozicionira kao scale-up kompanija usmjerena na rast i osiguravanje kontinuiranog growth kapitala. Tvrtku su osnovali Srđan Kovačević, Vlatko Matijević i Ivan Jelušić, a razvila se u vertikalno integriranog proizvođača besposadnih sustava pri čemu se sve ključne komponente proizvode unutar Europske unije.

Kompanija je dosad ostvarila više od 50 milijuna eura kumulativnih prihoda uz 8,8 milijuna eura prethodno prikupljenog kapitala, što potvrđuje završetak rane razvojne faze.

Kako je prethodno isticao suosnivač i izvršni direktor Srđan Kovačević naglasak kod ove investicijske runde nije bio isključivo na iznosu kapitala, već na strateškim partnerima koji uz financijska sredstva mogu donijeti tehnološka znanja, pristup tržištima i operativnu podršku.

Ključni operativni iskorak ostvaren je u proizvodnji kada je Orqa udvostručila kapacitete na 280 tisuća dronova godišnje, dok je kroz globalni program distribuirane proizvodnje ukupni kapacitet povećan na milijun dronova godišnje.

Takav model omogućuje brže širenje na strateška tržišta Europske unije i SAD-a te smanjuje rizike povezane s poremećajima globalnih opskrbnih lanaca.

Snježana Miliša, prva hrvatska inženjerka godine i bivša vodeća inženjerka u Rimac Grupa, javno je istaknula Orqu kao jednog od Dodatnu potvrdu tržišnog potencijala Orqa dobiva iz domaće tehnološke zajednice., prva hrvatska inženjerka godine i bivša vodeća inženjerka u Rimac Grupa, javno je istaknula Orqu kao jednog od najozbiljnijih kandidata za status idućeg hrvatskog tehnološkog jednoroga

Povlačeći paralelu s razvojnim putem Rimca iz 2019. godine, Miliša naglašava kako Orqa posjeduje ključne elemente potrebne za globalni iskorak: dubinsko tehnološko znanje, snažan i fokusiran tim te razvojnu strategiju koja se oslanja na dugoročnu viziju, a ne tržišni hype.