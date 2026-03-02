JGL u 2025. skočio 22 posto: prihodi 306 milijuna eura

EBITDA porasla 34 posto, dobit 64 posto, dug pao na 1x, a kreće i novi investicijski ciklus NEBO s greenfield ulaganjem

JGL Grupa u 2025. godini ostvarila je ukupne prihode od 306 milijuna eura što je 22 posto više nego u istom razdoblju 2024. godine. Operativna dobit (EBITDA) iznosila je 60 milijuna eura uz rast od 34 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je dobit prije oporezivanja (EBT) porasla za snažnih 64 posto na 47 milijuna eura.

Dvoznamenkasti trend rasta nastavljen je i u temeljnoj farmaceutskoj djelatnosti. JGL Pharma ostvarila je 263 milijuna eura ukupnih prihoda, odnosno 23 posto više nego lani. Dobit prije oporezivanja pritom je povećana za 65 posto, na 45 milijuna eura. Istodobno je značajno ojačana profitabilnost – EBITDA porasla je za gotovo 35 posto, dosegnuvši rekordnih 57 milijuna eura, uz EBITDA maržu od 23 posto.

Objavljeni rezultati, koji potvrđuju kontinuirani dvoznamenkasti rast poslovanja u protekle četiri godine, osnažuju financijsku stabilnost JGL Grupe te stvaraju prostor za nova ulaganja, kao i jačanje prisutnosti na ključnim tržištima. Sličan, pozitivan trend bilježi i povezano društvo Adrialab, kao i ljekarničko poslovanje kroz Ljekarnu Pablo, čime je dodatno potvrđena otpornost poslovnog sustava JGL Grupe.

– Ostvareni rezultati potvrđuju ispravnost naše dugoročne strategije terapijskog i tehnološkog fokusiranja, usmjerenog na održivi rast, razvoj vlastitih brendova i kontinuirana ulaganja u inovacije, proizvodne kapacitete i ljude. Posebno nas veseli što rast ostvarujemo na svim ključnim tržištima i unutar ključnih poslovnih segmenata. To nam daje stabilnu osnovu za daljnje iskorake – kako u jačanju internacionalne prisutnosti, tako i u razvoju proizvoda i terapijskih rješenja – rekla je Eva Usmiani Capobianco, predsjednice Upravnog odbora.

U odnosu na godinu ranije, broj zaposlenika JGL Grupe povećan je za 57 te je na kraju 2025. godine iznosio 1.451. Sustavno se radilo na projektu implementacije i mjerenja temeljnih vrijednosti te osnaživanju organizacijske kulture, a formiran je i Edukacijski centar (EDUC) usmjeren na bržu i kvalitetnu integraciju zaposlenika u proizvodne procese, s ciljem podizanja kompetencija i operativne izvrsnosti.

U razvojne projekte, tijekom 12 mjeseci, investirano je ukupno 15 milijuna eura, a proizvedeno je više od 67 milijuna komada gotovih proizvoda, što predstavlja rast od 12 posto u odnosu na prethodnu godinu.

New Era of Boundless Opportunities

Prema strukturi ključnih terapijskih područja, najveći udio u prodaji ima područje dermatologije s 33 posto, nakon kojeg slijede gripa i prehlada s 32 posto udjela i oftalmologija s 18 posto udjela. Aknekutan, lider u dermatologiji, ostvario je 62 milijuna eura neto prodaje, što predstavlja povećanje od 35 posto u odnosu na prethodnu godinu. Aqua Maris, prirodna linija proizvoda za higijenu dišnih puteva, s neto prodajom od 53 milijuna eura zadržala je vodeću poziciju u bezreceptnom portfelju kompanije uz 17-postotno povećanje prodaje. Odlične rezultate pokazuju i Vizol S (+39 posto) te Dramina (+17 posto), dok je Meralys HA ostvario dvoznamenkasti napredak na tržištu Hrvatske i učvrstio poziciju vodećeg brenda u kategoriji nazalnih dekongestiva s tržišnim udjelom od 39 posto.

Vrijedi istaknuti kako je povezana tvrtka Adrialab proširila asortiman te ojačala tržišnu poziciju u ljekarnama preuzimanjem ekskluzivnih prava distribucije brenda Polar Ice. Istodobno je u sastav JGL Grupe uključena tvrtka Medicuspharma, čime je dodatno diverzificiran prodajni portfelj. Preuzimanjem Zdravstvene ustanove Ljekarne Novalja dodatno je osnažena maloprodajna mreža i prisutnost na domaćem tržištu.

Na internacionalnim tržištima ostvarena je 71 nova marketinška autorizacija u registracijskim postupcima, što potvrđuje kontinuitet regulatornog i tržišnog širenja te snažnu izvoznu orijentaciju JGL-a.

– Naši su uspjesi zasluga predanosti, stručnosti i zajedničkog rada zaposlenika koji svakodnevno potvrđuju visoke standarde izvrsnosti. Zahvaljujemo i našim partnerima, dobavljačima te ostalim dionicima na povjerenju i suradnji. Podrška i dugoročno partnerstvo ključni su za daljnji rast, razvoj i uspjeh JGL Grupe. Gledajući unaprijed, ostajemo ustrajni u provedbi strategije održivog i odgovornog rasta. Nastavit ćemo ulagati u inovacije, razvoj vlastitih brendova, proizvodne kapacitete i ljude, vodeći se jasnom posvećenošću kvaliteti, integritetu i dugoročnom stvaranju vrijednosti – zaključuje Usmiani Capobianco.

Upravljanje dugom i stabilno poslovanje JGL-a rezultirali su smanjenjem omjera neto duga i EBITDA u 2025. godini na 1x, što osnažuje financijsku stabilnost i otvara nove investicijske potencijale.

Naime, iz kompanije izvještavaju kako su upravo u tijeku pripreme za novi investicijski ciklus pod nazivom NEBO (New Era of Boundless Opportunities), koji uključuje greenfield investiciju u nove proizvodne kapacitete i moderno radno okruženje, čime se dodatno učvršćuje dugoročna strategija rasta i jača konkurentnost na globalnim tržištima.