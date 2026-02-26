Valamar i Maistra ostvarili snažan rast u 2025.

Investicije u luksuz i održivost donijele su rekordne prihode i rast profitabilnosti unatoč rastu troškova

Poslovna 2025. godina za dvije ključne kompanije u sektoru smještaja, Valamar Rivieru i Maistra Hospitality Group, protekla je u znaku solidnog rasta prihoda i uspješnog upravljanja troškovima u uvjetima kontinuiranih inflatornih pritisaka. Obje grupacije potvrdile su ispravnost strategije usmjerene prema objektima visoke kategorije, što se odrazilo na povećanje prosječnih cijena i dvoznamenkasti rast operativne dobiti u ključnim segmentima.

Valamar Riviera je tijekom 2025. godine ostvarila poslovne prihode od 461 milijun eura, što predstavlja dvoznamenkasti rast od 10,6 posto u odnosu na prethodnu godinu. Operativna dobit (EBITDA) pratila je ovaj trend s rastom od 9,1 posto, dosegnuvši 132 milijuna eura. Ovakav rezultat izravna je posljedica opsežnog investicijskog ciklusa koji je u portfelju pod upravljanjem dosegnuo 304 milijuna eura. Među ključnim projektima ističe se otvorenje Arba Resorta na Rabu, investicije vrijedne 83 milijuna eura, koja je transformirala destinaciju i generirala rast prihoda od 34 posto na tom području. Kompanija već najavljuje dovršetak Pical Resorta u Poreču za 2026. godinu, što će s investicijom od 200 milijuna eura predstavljati najveći pojedinačni projekt u hrvatskom turizmu. Na tržištu kapitala, dionica Valamara ostvarila je rast cijene od gotovo 25 posto, uz stabilan dividendni prinos od 4,6 posto.

S druge strane, Maistra Hospitality Group zabilježila je 260,9 milijuna eura prihoda od prodaje, ostvarivši rast od pet posto u usporedbi s 2024. godinom. Operativna dobit (EBITDA) iznosila je 88,4 milijuna eura, što je povećanje od četiri posto. Iako je volumen noćenja ostao stabilan na razini od 1,6 milijuna zauzetih jedinica, Maistra je uspješno podigla prosječnu cijenu smještaja za šest posto. Rast prihoda bio bi i značajniji da raspoloživost kapaciteta u segmentu kampinga nije bila privremeno ograničena zbog radova na podizanju kvalitete objekata, poput kampa Koversada. Ukupne investicije Maistre u 2025. godini iznosile su 70 milijuna eura, primarno usmjerenih u repozicioniranje portfelja prema premium segmentu.