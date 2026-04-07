Osatina grupa preuzela Vinku plus od Fortenova grupe
Ovime Fortenova uspješno zaključuje proces dezinvestiranja agribiznisa, jer je Vinka zadnja direktno vezana uz poljoprivrednu proizvodnju
Fortenova grupa i poljoprivredna kompanija Osatina grupa, potpisale su kupoprodajni ugovor kojim Osatina grupa preuzima Vinku plus sa sjedištem u Vinkovcima, priopćila je Fortenova u utorak.
Potpisom kupoprodajnog ugovora Vinka je u potpunosti izašla iz Fortenova grupe. Naime, dezinvestiranje je započelo prošle godine kada je u Vinki ugašena nerentabilna industrijska proizvodnja prerade voća i povrća, nakon čega je pronađen partner koji je nastavio s poslovnim aktivnostima i preuzeo zaposlenike.
Podsjetimo, problemi u Vinki plus traju najmanje godinu dana, kada smo pisali o najavljivanom kresanju radnih mjesta i zatvaranju pogona, a prema tadašnjem odgovoru Fortenove započeti su procesi kojima se pokušavalo optimizirati poslovanje i spriječiti daljnje gomilanje gubitaka.
Inače, Vinka Plus je koncesionar oko 800 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta. Osatina grupa posluje u četiri županije u Slavoniji i Podravini i zapošljava oko 1500 ljudi.
Očekuje se da će transakcija između dvije kompanije značiti objedinjavanje površina i proizvodnje te će značajno doprinijeti modernizaciji i produktivnosti ukupne hrvatske poljoprivredne proizvodnje.
Osatina grupa, između ostalog, proizvodi voće i povrće što je bitno za održavanje i razvoj Vinkinih plantaža u voćnjaku Borinci, jednom od najvećih voćnjaka u Hrvatskoj, kaže se u priopćenju.
- Ovime Fortenova grupa uspješno zaključuje proces dezinvestiranja agribiznisa, jer je Vinka zadnja kompanija u grupi izravno vezana uz poljoprivrednu proizvodnju. Svim ovim procesima doprinijeli smo osnaživanju i razvoju ukupne hrvatske poljoprivredne proizvodnje i lokalnih sredina - izjavio je glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško.
- Ova transakcija za nas predstavlja logičan iskorak u daljnjoj optimizaciji i širenju naših proizvodnih kapaciteta. Preuzimanjem Vinke dodatno povezujemo postojeće resurse i jačamo efikasnost unutar našeg proizvodnog lanca, posebno u segmentu voćarstva - rekao je direktor Osatina grupe Mirko Ervačić.