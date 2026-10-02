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Sud presudio: Otkaz moguć i zbog povrede radne obveze stare tri godine
2. listopada 2026.
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Nova presuda pokazuje da opomena ne mora „isteći“ nakon dvije ili tri godine, jer Zakon o radu ne propisuje rok njezina važenja
piše dr. sc. Stjepan Lović, odvjetnik, Odvjetničko društvo Grubišić & Lović & Lalić
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