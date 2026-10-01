Taksistima još tri mjeseca: ograničenja cijena tek od siječnja

Konačni pravilnik ostavlja rok za prilagodbu, a godišnje usklađivanje maksimalnih tarifa s inflacijom pomiče na početak sljedeće godine

Taksisti i platforme poput Ubera i Bolta dobili su približno tri mjeseca za prilagodbu novim pravilima o maksimalnim cijenama prijevoza. Pravilnik objavljen 30. rujna u Narodnim novinama stupa na snagu 8. listopada, ali će se primjenjivati tek od 1. siječnja 2027., što je bitna promjena u odnosu na srpanjski prijedlog, koji nije predviđao zaseban prijelazni rok između stupanja na snagu i početka primjene.

Također, promjena se dogodila i oko budućeg usklađivanja maksimalnih tarifa s inflacijom. Prema konačnom tekstu, usklađeni iznosi primjenjivat će se od početka sljedeće kalendarske godine, umjesto od svibnja iste godine, kako je bilo predviđeno modelom opisanim tijekom javnog savjetovanja.

Za prilagodbu do početka 2027.

Kako je Lider pisao u srpnju, prijedlog je predviđao stupanje pravilnika na snagu osmoga dana od objave u Narodnim novinama, bez posebne odgode primjene. Takvo bi rješenje prijevoznicima i platformama ostavilo kratak rok za prilagodbu cjenika, oznaka na vozilima i aplikacija, ali konačnim pravilnikom taj je rok produljen do početka 2027. godine. Objavom propisa stoga nisu odmah počela vrijediti nova ograničenja naplate, iako su konkretni maksimalni iznosi bili poznati još tijekom ljeta.

Inflacija će kasnije mijenjati plafone

Prema srpanjskom prijedlogu, Ministarstvo je usklađene maksimalne iznose trebalo objavljivati do 31. ožujka, a njihova primjena počinjala bi 1. svibnja iste godine.

Konačni tekst drukčije formulira taj postupak. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture do 31. ožujka objavljuje godišnji indeks potrošačkih cijena za prethodnu godinu, na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku. Usklađeni maksimalni iznosi potom se primjenjuju od 1. siječnja sljedeće kalendarske godine.

Prema takvom kalendaru, indeks inflacije za 2026., objavljen do kraja ožujka 2027., utjecao bi na maksimalne tarife od 1. siječnja 2028. Prema ranije opisanom modelu to bi se dogodilo 1. svibnja 2027. Primjena usklađenih plafona tako se pomiče za osam mjeseci. Riječ je o pomicanju zakonskih granica, što samo po sebi ne znači da će svi prijevoznici povećavati svoje cijene.

Ograničenja ne znače jedinstvenu cijenu vožnje

Pravilnikom su propisani maksimalni iznosi od 10 eura za start, 2,50 eura po kilometru te 0,50 eura po minuti vožnje odnosno čekanja. Za vozila s najmanje sedam putničkih sjedala ti su iznosi 40 posto viši. Propis ih definira kao krajnje zaštitne pragove protiv nerazmjerne naplate i zlouporaba, a ne kao preporučene ili uobičajene tržišne cijene.

Kod vožnji koje se naručuju i čija se cijena određuje isključivo aplikacijom, bez taksimetra, korisnik prije potvrde mora vidjeti najvišu ukupnu cijenu. Nakon prihvaćanja ona se ne smije povećavati zbog gužve, duljeg trajanja vožnje ili promjene potražnje. Promjena je moguća ako putnik zatraži izmjenu usluge i izričito prihvati novu cijenu.

Prijevoznici i platforme tako dobivaju dulji rok za pripremu, dok će putnici zaštitu predviđenu novim režimom dobiti početkom sljedeće godine.