Gorivo se i dalje troši, ali promet na benzinskim postajama pada

Podobnik tvrdi da se dio potrošnje seli iz maloprodaje u veleprodaju i B2B kanale, dok dio prijevoznika odlazi i preko granice

Realni promet u trgovini na malo motornim gorivima i mazivima u Hrvatskoj u prvih sedam mjeseci pao je 8,9 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Na prvi pogled, moglo bi se zaključiti da su više cijene goriva potaknule vozače na štednju i smanjile potrošnju. No pad maloprodajnog prometa ne mora značiti i jednak pad stvarne potrošnje. Istražili smo što se krije iza tog minusa i zašto brojke s benzinskih postaja ne daju cijelu sliku tržišta goriva.

Predsjednik Udruge malih distributera goriva Boris Podobnik smatra da se iza pada maloprodajnog prometa dijelom krije promjena načina na koji se gorivo nabavlja, a ne nužno pad ukupne potrošnje.