Tvrtke i tržišta

Gorivo se i dalje troši, ali promet na benzinskim postajama pada

16. rujna 2026.
Gužve na benzinskim pumpama uoči poskupljenja goriva.
foto Boris Ščitar
Luka Kasalo
Luka Kasalo
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Podobnik tvrdi da se dio potrošnje seli iz maloprodaje u veleprodaju i B2B kanale, dok dio prijevoznika odlazi i preko granice

Realni promet u trgovini na malo motornim gorivima i mazivima u Hrvatskoj u prvih sedam mjeseci pao je 8,9 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Na prvi pogled, moglo bi se zaključiti da su više cijene goriva potaknule vozače na štednju i smanjile potrošnju. No pad maloprodajnog prometa ne mora značiti i jednak pad stvarne potrošnje. Istražili smo što se krije iza tog minusa i zašto brojke s benzinskih postaja ne daju cijelu sliku tržišta goriva.

Predsjednik Udruge malih distributera goriva Boris Podobnik smatra da se iza pada maloprodajnog prometa dijelom krije promjena načina na koji se gorivo nabavlja, a ne nužno pad ukupne potrošnje.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Tržište Goriva#Benzinske Postaje#Veleprodaja#Ina#Distributeri#Cijene Goriva#Maloprodaja
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right