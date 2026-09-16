Pogledajte jesu li među najboljima vaša tvrtka, partneri i konkurenti

Lider objavljuje listu 500 najboljih hrvatskih tvrtki prema novostvorenoj vrijednosti koja se može pretraživati prema više kriterija

Pred vama je proširena lista 500 najboljih kompanija u 2025. godini, na kojoj je zapravo dvostruko veći broj tvrtki. Rangirane su prema novostvorenoj vrijednosti (NV), odnosno prema zbroju iskazane bruto dobiti i novca isplaćenog za plaće i honorare.

Rezultati su drugu godinu zaredom rekordni. Ostvaren je NV 5,3 posto veći nego u 2024., a Zagrebačka banka nadmašila je svoj prošlogodišnji povijesno najveći pojedinačni NV za čak 90 milijuna eura odnosno 13,2 posto i zaustavila se na 771 milijunu eura. Produktivnost najboljih kompanija porasla je 9,1 posto, ali prihodi su povećani samo 3,1 posto, a dobit je stagnirala.

Glavni je generator rasta i razvoja u 2025., ali i prijašnjih godina izvoz: 500 najboljih kompanija lani je povećalo izvoz za 18 posto, a od 2007. za čak 162 posto. I nova vrijednost mijenja se po taktu izvoznih rezultata. Šteta je što i najbolji ovise o tankom sloju izvoznika. Svaka druga tvrtka iz top 500 nije izvoznik.

Čak 139 tvrtki nije ostvarilo ni jedan euro prihoda od izvoza, a za još 109 može se reći da su slučajni izvoznici jer im udjel izvoza u prihodima iznosi manje od 10 posto.

Dok je izvoz najviše rastao, najviše je pala zaposlenost. Najbolji su izgubili punih osam tisuća radnih mjesta, što je pad zaposlenosti od 3,1 posto. Broj zaposlenih smanjilo je 366 tvrtki iz top 1000, od kojih se 191 tvrtka u top 500, što znači da je 38 posto najboljih tvrtki smanjivalo zaposlenost.

Prije nekoliko godina takvi bi pokazatelji zaposlenosti zvonili za uzbunu i označavali tešku recesiju. Danas je to samo pokazatelj pragmatičnog ponašanja poduzetnika ukliještenih između novih tehnoloških dostignuća s upotrebom umjetne inteligencije i kroničnog nedostatka radne snage koja je uz to, i baš zbog toga sve skuplja.

Na tablici koju objavljujemo u digitalnom obliku paralelno s tiskanim i digitalnim izdanjem možete vidjeti kako to izgleda za svaku od 1000 najvećih stvaratelja nove vrijednosti. Pogledajte je li vaša tvrtka među najboljima, i jesu li tu vaši konkurenti, partneri, potencijalni preuzimači ili akvizicije.