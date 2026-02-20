Europske burze na putu tjednih dobitaka, dolar i nafta ojačali

Blue Owl uzdrmao investicijski sektor, tehnološke dionice opet pod pritiskom, dok dolar jača, a nafta raste treći dan zaredom

Na većini europskih burzi cijene su dionica u petak ujutro porasle, pa su indeksi na putu tjednih dobitaka, što se zahvaljuje boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima europskih banaka i kompanija.

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u plusu 0,1 posto, pa se primaknuo rekordnoj razini.

Pritom je londonski FTSE indeks ojačao 0,26 posto, na 10.655 bodova, a pariški CAC 0,29 posto, na 8.420 bodova. Frankfurtski DAX skliznuo je, pak, 0,08 posto, na 25.020 bodova,

Zahvaljujući boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima većine europskih banaka i kompanija, STOXX 600 indeks na putu je tjednih dobitaka i kreće se oko rekordnih razina.

I danas će u fokusu ulagača biti poslovna izvješća kompanija, među ostalim, Danonea i Anglo Americana.

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi pali zbog snažnog pritiska na dionice investicijskih kompanija te novog pada nekoliko tehnoloških divova, među kojima su Nvidia i Apple.

Dow Jones oslabio je 0,54 posto, na 49.395 bodova, S&P 500 skliznuo je 0,28 posto, na 6.861 bod, dok je Nasdaq pao 0,31 posto, na 22.682 boda.

Pod najvećim su pritiskom bile dionice investicijskih kompanija nakon što je Blue Owl Capital objavio prodaju imovine vrijedne 1,5 milijardi dolara i zamrzavanje otkupa udjela u jednom od svojih fondova radi poboljšanja upravljanja dugovima i povratom kapitala. Cijena dionice Blue Owla potonula je šest posto, dok su dionice Blackstonea i Apollo Global Managementa pale više od 5 posto. Problemi Blue Owla izazvali su zabrinutost oko likvidnosti i kvalitete kredita u cijelom segmentu private equity fondova.

Nakon kratkotrajnog oporavka dan prije, ponovno su pale i dionice tehnoloških divova, uključujući Nvidiju i Apple. Dionice kompanija koje razvijaju umjetnu inteligenciju posljednjih mjeseci snažno osciliraju jer zasad nema uvjerljivih dokaza da golema ulaganja u AI donose razmjerni rast prihoda i profita. Ulagači su sve oprezniji i zbog procjena da su tehnološke dionice, nakon višegodišnjeg rasta, dosegnule visoke valuacije.

„Tržište pokušava dokučiti koji su sektori materijalno ugroženi umjetnom inteligencijom. Ta se tehnologija razvija izvanredno brzo i dani poput današnjeg su posve normalni. U ovoj fazi ciklusa ulagači shvaćaju da neće svi pobijediti i da se neće sva očekivanja ispuniti“, rekao je Keith Buchanan iz Globalt Investmentsa.

Od početka godine S&P 500 porastao je skromnih 0,2 posto, Dow Jones gotovo dva posto, dok je tehnološki Nasdaq u minusu više od 2 posto. I na europskim su burzama cijene dionica pale – londonski FTSE oslabio je 0,55 posto, frankfurtski DAX 0,93 posto, a pariški CAC 0,36 posto.

Pad Wall Streeta odrazio se i na Aziju. MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio je u petak ujutro u minusu 0,2 posto. Burze u Australiji, Hong Kongu i Japanu pale su između 0,1 i 1,1 posto, dok su indeksi u Indiji i Južnoj Koreji porasli između 0,5 i 2,1 posto. Kineska tržišta i dalje su zatvorena zbog praznika. Južnokorejski Kospi dosegnuo je novu rekordnu razinu drugi dan zaredom.

Na valutnim tržištima dolar je ojačao peti dan zaredom jer se procjenjuje da američka središnja banka neće žuriti sa smanjenjem kamatnih stopa. Dolarov indeks porastao je na 97,99 bodova. Tečaj dolara prema jenu popeo se na 155,25 jena, dok je euro oslabio na 1,1750 dolara.

Istodobno su cijene nafte porasle treći dan zaredom zbog rasta napetosti između SAD-a i Irana. Na londonskom tržištu barel je poskupio 0,54 posto, na 72,05 dolara, dok je na američkom tržištu cijena barela porasla 0,53 posto, na 66,80 dolara.