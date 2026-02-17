Što kuha Washington: Tajno gomilanje bakra na razini iz 1989. godine

Dok cijene nafte i plina padaju, SAD tiho akumulira milijun tona ključnog metala potrebnog za elektrifikaciju i energetsku tranziciju

Na robnim tržištima i dalje nestabilno. Pred nama je skraćen tjedan zbog praznika u SAD-u, što će svakako utjecati na tržišta. Glavni faktor ostaje i dalje geopolitike i kretanje američkog dolara. Uz to, puno je špekulacija u kojem smjeru bi monetarna politika trebala ići, posebice ona američka, a glavno je pitanje kako balansirati između gospodarskog prosperiteta, inflacije i duga?

Na dva glavna svjetska tržišta su cijene nafte pale i prošloga tjedna, drugog zaredom, jer su popustile napetosti između SAD-a i Irana i jer bi ove godine ponuda mogla porasti brže od potražnje. I dalje se cijena barela nafte na Brent kreće iznad 67 $/bbl. Trumpova najava da bi SAD i Iran u idućih mjesec dana mogle postići dogovor smanjila je premiju rizika na tržištu pale, no i dalje će vijesti o odnosima između te dvije države utjecati na cijene nafte jer je Washington u bliskoistočnu regiju poslao još jedan nosač zrakoplova, dok s druge strane, Teheran inzistira da će se pregovarati samo o iranskom nuklearnom programu, a ne i o drugim temama koje predlaže SAD.

Osim geopolitičkih napetosti, nema drugih razloga za rast cijena nafte jer se očekuje da će ponuda ove godine rasti brže od potražnje. Na to ukazuju procjene Međunarodne agencije za energiju (IEA), koja očekuje da bi potražnja u 2026. trebala rasti za 850 tisuća barela dnevno, nešto slabije nego što su procjenjivali prije mjesec dana. S druge pak strane, ponuda bi mogla porasti za 2,4 milijuna barela dnevno, unatoč poremećajima na početku godine. OPEC je nešto optimističnija po pitanju potražnje, pa procjenjuje da bi u ovoj godini mogla porasti za 1,38 milijuna barela dnevno.