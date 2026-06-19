Pekarska tvrtka koja je kruh zamijenila tjesteninom

Žitoproizvod je stabilizirao poslovanje, preokrenuo proizvodnju i rast sve više gradi na svježoj tjestenini i zamrznutom pekarstvu.

U drugoj polovini 20. stoljeća zagrebačkim maloprodajnim tržištima dominirala su dva poduzeća, Slavija (iz koje je poslije nastala Diona) i Unikonzum (iz kojega je poslije nastao Konzum). Početkom 80-ih godina među njima se počelo razvijati nešto što bismo mogli nazvati konkurentskom borbom za tržište.

U jednom trenutku Slavija je napravila revolucionarni iskorak: osim u ranu zoru, samo u njezine trgovine svježe ispečeni kruh i peciva počeli su stizati i oko podneva. I to ne kruh i pecivo iz Klare, koja je u to vrijeme bila gotovo ekskluzivna opskrbljivačica kruhom zagrebačkih trgovina, već iz karlovačkoga Žitoproizvoda, poduzeća koje je i samo napravilo revolucionarni iskorak prihvativši, za razliku od Klare, takvu 'bogohulnu' ideju kao što je ona da se kruh ne mora peći isključivo noću.

Nekoliko desetljeća poslije Žitoproizvod ​bio je među prvim pekarskim tvrtkama u Hrvatskoj koje su, poglavito zbog prilagodbe novim tržišnim trendovima i zahtjevima trgovačkih lanaca, ušle u segment polupečenih zamrznutih pekarskih proizvoda.