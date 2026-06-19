Pekarska tvrtka koja je kruh zamijenila tjesteninom
Žitoproizvod je stabilizirao poslovanje, preokrenuo proizvodnju i rast sve više gradi na svježoj tjestenini i zamrznutom pekarstvu.
U drugoj polovini 20. stoljeća zagrebačkim maloprodajnim tržištima dominirala su dva poduzeća, Slavija (iz koje je poslije nastala Diona) i Unikonzum (iz kojega je poslije nastao Konzum). Početkom 80-ih godina među njima se počelo razvijati nešto što bismo mogli nazvati konkurentskom borbom za tržište.
U jednom trenutku Slavija je napravila revolucionarni iskorak: osim u ranu zoru, samo u njezine trgovine svježe ispečeni kruh i peciva počeli su stizati i oko podneva. I to ne kruh i pecivo iz Klare, koja je u to vrijeme bila gotovo ekskluzivna opskrbljivačica kruhom zagrebačkih trgovina, već iz karlovačkoga Žitoproizvoda, poduzeća koje je i samo napravilo revolucionarni iskorak prihvativši, za razliku od Klare, takvu 'bogohulnu' ideju kao što je ona da se kruh ne mora peći isključivo noću.
Nekoliko desetljeća poslije Žitoproizvod bio je među prvim pekarskim tvrtkama u Hrvatskoj koje su, poglavito zbog prilagodbe novim tržišnim trendovima i zahtjevima trgovačkih lanaca, ušle u segment polupečenih zamrznutih pekarskih proizvoda.