Tvrtke i tržišta

Peri promijenio vodstvo i priprema novi val velikih građevinskih projekata

26. lipnja 2026.
Kompanija PERI

Kompanija Peri

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Edis Felić
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Nakon smjene na čelu hrvatske podružnice njemački Peri računa na rast kroz velike infrastrukturne projekte, logistiku i energetiku

Unatoč tomu što je kompanija Peri oplate i skele iz Velikog Trgovišća lani ostvarila nešto slabiji rezultat nego prethodnih godina, nema sumnje da je i dalje perspektivna, pogotovo u kontekstu raznih infrastrukturnih projekata financiranih novcem EU-a, ali i činjenice da u našoj zemlji građevinski sektor nije pao, a nema ni naznaka toga za razliku od drugih, bogatijih zemalja.

Za novi je iskorak vlasnica kompanije Grupa Peri, čije je sjedište u njemačkom Weißenhornu, potkraj travnja na čelo hrvatskog Perija (regije Adriatic) dovela Tomislava Franka, prije toga člana Uprave grupacije Wienerberger i Vargona, čovjeka s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom u građevinskom sektoru.

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#Peri Oplate I Skele#Tomislav Franko#Nikola Nikšić#Grupa Peri#Građevinski Sektor#Infrastrukturni Projekti#Veliko Trgovišće#Logistički Centri#Eu Fondovi
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