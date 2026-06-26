Peri promijenio vodstvo i priprema novi val velikih građevinskih projekata

Nakon smjene na čelu hrvatske podružnice njemački Peri računa na rast kroz velike infrastrukturne projekte, logistiku i energetiku

Unatoč tomu što je kompanija Peri oplate i skele iz Velikog Trgovišća lani ostvarila nešto slabiji rezultat nego prethodnih godina, nema sumnje da je i dalje perspektivna, pogotovo u kontekstu raznih infrastrukturnih projekata financiranih novcem EU-a, ali i činjenice da u našoj zemlji građevinski sektor nije pao, a nema ni naznaka toga za razliku od drugih, bogatijih zemalja.

Za novi je iskorak vlasnica kompanije Grupa Peri, čije je sjedište u njemačkom Weißenhornu, potkraj travnja na čelo hrvatskog Perija (regije Adriatic) dovela Tomislava Franka, prije toga člana Uprave grupacije Wienerberger i Vargona, čovjeka s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom u građevinskom sektoru.