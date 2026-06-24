Veća dividenda, otkup dionica i novi veliki ugovor za bolnicu Fran Mihaljević obilježavaju ING-GRAD d.d. pred Glavnu skupštinu

Uprava i Nadzorni odbor predlažu isplatu dividende od 3,00 eura po dionici, a na dnevnom redu je i odluka o davanju ovlasti za stjecanje vlastitih dionica

ING-GRAD d.d., jedna od vodećih hrvatskih građevinskih kompanija, uoči Glavne skupštine zakazane za 1. srpnja 2026., predstavlja niz pozitivnih rezultata i razvojnih iskoraka koji potvrđuju stabilan rast i stvaranje vrijednosti za dioničare. Uprava i Nadzorni odbor predlažu isplatu dividende od 3,00 eura po dionici, a na dnevnom redu je i odluka o davanju ovlasti za stjecanje vlastitih dionica (otkup u trezor). Navedeni prijedlozi odluka snažan su pokazatelj povjerenja u stabilnost poslovanja i potvrda predanosti kompanije na kontinuiranom stvaranju vrijednosti za ulagatelje.

Predložena dividenda od 3,00 eura po dionici predstavlja povećanje u odnosu na 2,60 eura isplaćenih u prethodnoj godini te potvrđuje dosljednu provedbu politike stvaranja vrijednosti za dioničare najavljene prilikom uvrštenja dionice na Zagrebačku burzu u ožujku 2025. Prijedlog se oslanja na snažne rezultate poslovanja: u 2025. ING-GRAD je ostvario 165,5 milijuna eura prihoda, neto dobit od 21,7 milijuna eura te EBITDA maržu od gotovo 17%, odnosno pokazatelje koji ga svrstavaju među najprofitabilnije kompanije domaćega građevinskog sektora.

Uz dividendu, dioničari će odlučivati i o davanju ovlasti za stjecanje vlastitih dionica. Radi se o dodatnom mehanizmu povrata kapitala i jasnoj poruci tržištu da Uprava vlastite dionice smatra atraktivnom dugoročnom investicijom, uz fleksibilnost daljnjeg upravljanja strukturom kapitala u interesu svih dioničara.

Pozitivan zamah dolazi i s operativne strane. Odluka o odabiru Zajednice ponuditelja ING-GRAD d.d., KAMGRAD d.o.o. i TEHNOZAVOD d.o.o., kao izvođača za izgradnju bolnice Fran Mihaljević postala je izvršna, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora vrijednog 179,8 milijuna eura bez PDV-a (224,8 milijuna eura s PDV-om). Riječ je o jednom od najvećih pojedinačnih ugovora u povijesti kompanije, koji znatno jača knjigu narudžbi i pruža dobru vidljivost prihoda u nadolazećim razdobljima.

Uz ovaj projekt, kompanija je ugovorila i izgradnju škole i sportske dvorane u Čulincu vrijednu 25 milijuna eura, čime se još dodatno učvršćuje dinamika novih ugovaranja. Isto potvrđuje poziciju kompanije kao jedne od vodećih izvođača na zahtjevnim infrastrukturnim i javnim projektima.

Nakon uspješnog IPO-a, ING-GRAD nastavlja provoditi svoju razvojnu strategiju. Veća dividenda, prijedlog stjecanja vlastitih dionica i novi veliki ugovor potvrđuju predanost kompanije održivom rastu i stvaranju vrijednosti za dioničare.