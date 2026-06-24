Dalekovod i Končar dobili posao od 53,8 milijuna eura u Makedoniji

S Alcazar Energyjem gradit će vjetroelektranu snage 337,5 MW te ključnu prijenosnu infrastrukturu za priključenje na mrežu

Dalekovod i Končar potpisali su ugovor sa međunarodnim investitorom Alcazar Energy za posao izgradnje trafostanice i nadzemnog voda (SS/OHL) te realizacije projekta Wind Farm u Sjevernoj Makedoniji.

Ukupna vrijednost ugovora, kako su obje spomenute kompanije objavile na Zagrebačkoj burzi, iznosi 53,76 milijuna eura, od čega se 22,49 milijuna eura odnosi na projekt trafostanice i nadzemnog voda, a 31,27 milijuna eura na projekt Wind Farm.

Ugovoreni poslovi obuhvaćaju izgradnju vjetroelektrane s instaliranim kapacitetom od približno 337,5 megavata zajedno s trafostanicom Baltalija 400/35 kilovolta i interkonekcijskim dvokružnim nadzemnim vodom 400 kilovolta, koji će činiti glavnu točku priključenja na prijenosnu mrežu.

Končar je većinski vlasnik Dalekovoda (75,16 posto), a ovim ugovorima te dvije kompanije, kako stoji u njihovom priopćenju na Zagrebačkoj burzi, 'nastavljaju jačati svoju prisutnost na tržištu Sjeverne Makedonije te potvrđuju svoju stručnost u realizaciji složenih energetskih i infrastrukturnih projekata, osobito u segmentu obnovljivih izvora energije'.

Novi posao nadovezuje se na niz velikih ugovora koje su Končar i Dalekovod posljednjih mjeseci ugovorili u Hrvatskoj i inozemstvu. Krajem prošle godine Dalekovod je kao nositelj konzorcija s tvrtkama ELNOS BL i Kodar Energomontaža potpisao ugovor vrijedan 19,7 milijuna eura za izgradnju 400-kilovoltnog dalekovoda koji će povezivati trafostanice Bitola i Ohrid te elektroenergetske sustave Sjeverne Makedonije i Albanije, dok je izvođač trafostanice Ohrid upravo Končar.

Istodobno, obje kompanije aktivno sudjeluju u velikim projektima razvoja elektroenergetske infrastrukture i obnovljivih izvora energije u regiji. Dalekovod je uključen i u završnu fazu jednog od najvećih željezničkih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj, rekonstrukciju i izgradnju drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci, dok je Končar među glavnim dobitnicima europskog investicijskog ciklusa u energetsku infrastrukturu i proizvodnju opreme za prijenos i distribuciju električne energije.

Dodatni zamah grupi mogao bi donijeti i projekt Pantheon u Topuskom, za koji je Končar u travnju potpisao pismo namjere s američkim investitorom Pantheon Atlasom, a u kojem se kao potencijalni izvođač energetskog dijela infrastrukture spominje i Dalekovod.