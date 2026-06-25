Graditeljstvo

Hrvatska četvrta u EU po poskupljenju gradnje stanova

25. lipnja 2026.
Gradnja, novogradnja, građevinski radovi, gradilište
foto Dražen Lapić
Antonija Knežević
Antonija Knežević
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Hrvatska je po rastu proizvođačkih cijena građevinskih radova odmah iza Bugarske, Mađarske i Rumunjske, pokazuje Eurostat.

Cijene građevinskih radova za nove stambene zgrade u Hrvatskoj rasle su proteklih deset godina brže nego u većini Europske unije. Prema najnovijim podacima Eurostata, ispred Hrvatske po dinamici rasta troškova gradnje stoje još samo tri države: Bugarska, Mađarska i Rumunjska.

Dok su na razini cijele Europske unije proizvođačke cijene u gradnji n

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#Cijene Građevinskih Radova#Eurostat#Stambene Zgrade#Inflacija#Pandemija#Nekretnine#Građevinski Sektor
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