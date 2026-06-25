Graditeljstvo
Hrvatska četvrta u EU po poskupljenju gradnje stanova
25. lipnja 2026.
foto Dražen Lapić
Hrvatska je po rastu proizvođačkih cijena građevinskih radova odmah iza Bugarske, Mađarske i Rumunjske, pokazuje Eurostat.
Cijene građevinskih radova za nove stambene zgrade u Hrvatskoj rasle su proteklih deset godina brže nego u većini Europske unije. Prema najnovijim podacima Eurostata, ispred Hrvatske po dinamici rasta troškova gradnje stoje još samo tri države: Bugarska, Mađarska i Rumunjska.
Dok su na razini cijele Europske unije proizvođačke cijene u gradnji n
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci