Hrvatska četvrta u EU po poskupljenju gradnje stanova

Hrvatska je po rastu proizvođačkih cijena građevinskih radova odmah iza Bugarske, Mađarske i Rumunjske, pokazuje Eurostat.

Cijene građevinskih radova za nove stambene zgrade u Hrvatskoj rasle su proteklih deset godina brže nego u većini Europske unije. Prema najnovijim podacima Eurostata, ispred Hrvatske po dinamici rasta troškova gradnje stoje još samo tri države: Bugarska, Mađarska i Rumunjska.

Dok su na razini cijele Europske unije proizvođačke cijene u gradnji n