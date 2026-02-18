Poslodavci između plaća na plafonu i produktivnosti u podrumu

Iako je realna produktivnost prema satu rada do kraja rujna 2025. porasla za oko dva i pol posto, trošak rada rastao je višestruko više

Prostora za rast plaća uvijek ima, pitanje je ima li prostora za rast prodaje – ova misao direktora obiteljske tvrtke Pro alarm Rikarda Pažitke ponajbolje pokazuje što poslodavce u privatnom sektoru najviše muči kad je riječ o daljnjem povećavanju troška rada. Neosporivo je da su plaće u Hrvatskoj proteklih godina primjetno porasle, što vladajući često i rado ističu kad govore o uspjesima svoje ekonomske politike.