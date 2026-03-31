Država mora Dalekovodu platiti 'Linićevih' 6,6 milijuna eura

31. ožujka 2026.
Dalekovod Grupa
foto
Tomislav Pili
Visoki trgovački sud usvojio je žalbu kompanije te preinačio presudu Trgovačkog suda od 26. studenog u sporu s Ministarstvom financija

Dalekovod je nakon osam godina sudovanja uspio dokazati Ministarstvu financija da je u pravu. Državi je stoga naložena isplata 6,6 milijuna eura. Podsjetimo, taj spor vuče korijene još iz 2013. i tadašnjeg ministra financija Slavka Linića. Kompanija je u utorak na stranicama Zagrebačke burze objavila da je danas primila presudu Visokog trgovačkog suda od 4. ožujka ove godine. Presudom je usvojena žalba Dalekovoda te preinačena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu od 26. studenog 2023. godine.

Visoki trgovački sud usvojio je tužbeni zahtjev Dalekovoda te je naložio tuženiku Ministarstvu financija isplatu utuženog iznosa. K tome, Visoki trgovački sud dosudio je i nadoknadu parničnog troška u korist Dalekovoda. Riječ je o pravoj sudskoj trakavici koja korijene vuče 13 godina ranije zbog jedne neobične odluke tadašnjeg ministra. Naime, nakon što je početkom prošlog desetljeća Dalekovod zapao u poslovne probleme i morao ući u predstečajnu nagodbu, Podravska banka odlučila je 2012. svoja potraživanja namiriti izvan predstečajne nagodbe. Banka je pokrenula ovrhe nad imovinom i tražbinama Dalekovoda, u iznosu od oko 54 milijuna kuna, koliko je bilo deponirano na sudskom računu.

Dalekovod je tada osporio zakonitost ovrhe i krenuo u parnicu radi njezina proglašenja nedopuštenom. Tvrdio je da Podravska banka nije imala pravo na naplatu kao razlučni vjerovnik nad dijelom imovine. Kako se sve to događalo u osjetljivom trenutku predstečajne nagodbe, 2013. tadašnji ministar financija Slavko Linić s Dalekovodom sklapa ugovor prema kojem se država obvezala podmiriti taj trošak ako kompanija izgubi sudski spor s Podravskom bankom. Iako je mnogima bilo čudno što država jamči za moguće gubitke iz spora dviju privatnih kompanija, upućeni su u to vrijeme tvrdili kako bez tog jamstva Dalekovod ne bi mogao ući u predstečajnu nagodbu, a time je prijetilo gašenje firme.

To je prvi od dva spora koja je Dalekovod vodio s Podravskom bankom zbog ovrhe. Prvi je pravomoćno izgubio te u skladu s dogovorom zatražio isplatu od države. Međutim, Linićev nasljednik, Zdravko Marić, odbio je isplatiti novac. Nakon neuspješnog mirenja i pokušaja sklapanja nagodbe, početkom kolovoza 2018. Dalekovod je tužio Ministarstvo financija. Trgovački sud je 6. studenoga 2023. odbio tužbeni zahtjev Dalekovoda. Nakon žalbe, Visoki trgovački sud uvažio je argumente Dalekovoda i donio rješenje kojim je ukinuo prvostupanjsku presudu te je predmet vratio Trgovačkom sudu u Zagrebu na ponovno odlučivanje.

No, Trgovački sud u Zagrebu 26. studenoga prošle godine ponovno je odbio tužbeni zahtjev Dalekovoda. U pravosudnom ping-pongu spor je opet došao na Visoki trgovački sud koji je još jednom dao za pravo Dalekovodu.

Drugi spor s Podravskom bankom Dalekovod je dobio presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Presudom je preinačena ranija odluka Visokog trgovačkog suda i potvrđena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu iz 2021. godine. Time je odbijena žalba Podravske banke te je proglašena nedopuštenom ovrha koju je banka pokrenula. Banci je naloženo isplatiti Dalekovodu 7,17 milijuna eura, uz zatezne kamate i sudske troškove.

