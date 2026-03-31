Država mora Dalekovodu platiti 'Linićevih' 6,6 milijuna eura

Visoki trgovački sud usvojio je žalbu kompanije te preinačio presudu Trgovačkog suda od 26. studenog u sporu s Ministarstvom financija

Dalekovod je nakon osam godina sudovanja uspio dokazati Ministarstvu financija da je u pravu. Državi je stoga naložena isplata 6,6 milijuna eura. Podsjetimo, taj spor vuče korijene još iz 2013. i tadašnjeg ministra financija Slavka Linića. Kompanija je u utorak na stranicama Zagrebačke burze objavila da je danas primila presudu Visokog trgovačkog suda od 4. ožujka ove godine. Presudom je usvojena žalba Dalekovoda te preinačena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu od 26. studenog 2023. godine.

Visoki trgovački sud usvojio je tužbeni zahtjev Dalekovoda te je naložio tuženiku Ministarstvu financija isplatu utuženog iznosa. K tome, Visoki trgovački sud dosudio je i nadoknadu parničnog troška u korist Dalekovoda. Riječ je o pravoj sudskoj trakavici koja korijene vuče 13 godina ranije zbog jedne neobične odluke tadašnjeg ministra. Naime, nakon što je početkom prošlog desetljeća Dalekovod zapao u poslovne probleme i morao ući u predstečajnu nagodbu, Podravska banka odlučila je 2012. svoja potraživanja namiriti izvan predstečajne nagodbe. Banka je pokrenula ovrhe nad imovinom i tražbinama Dalekovoda, u iznosu od oko 54 milijuna kuna, koliko je bilo deponirano na sudskom računu.

Dalekovod je tada osporio zakonitost ovrhe i krenuo u parnicu radi njezina proglašenja nedopuštenom. Tvrdio je da Podravska banka nije imala pravo na naplatu kao razlučni vjerovnik nad dijelom imovine. Kako se sve to događalo u osjetljivom trenutku predstečajne nagodbe, 2013. tadašnji ministar financija Slavko Linić s Dalekovodom sklapa ugovor prema kojem se država obvezala podmiriti taj trošak ako kompanija izgubi sudski spor s Podravskom bankom. Iako je mnogima bilo čudno što država jamči za moguće gubitke iz spora dviju privatnih kompanija, upućeni su u to vrijeme tvrdili kako bez tog jamstva Dalekovod ne bi mogao ući u predstečajnu nagodbu, a time je prijetilo gašenje firme.

To je prvi od dva spora koja je Dalekovod vodio s Podravskom bankom zbog ovrhe. Prvi je pravomoćno izgubio te u skladu s dogovorom zatražio isplatu od države. Međutim, Linićev nasljednik, Zdravko Marić, odbio je isplatiti novac. Nakon neuspješnog mirenja i pokušaja sklapanja nagodbe, početkom kolovoza 2018. Dalekovod je tužio Ministarstvo financija. Trgovački sud je 6. studenoga 2023. odbio tužbeni zahtjev Dalekovoda. Nakon žalbe, Visoki trgovački sud uvažio je argumente Dalekovoda i donio rješenje kojim je ukinuo prvostupanjsku presudu te je predmet vratio Trgovačkom sudu u Zagrebu na ponovno odlučivanje.

No, Trgovački sud u Zagrebu 26. studenoga prošle godine ponovno je odbio tužbeni zahtjev Dalekovoda. U pravosudnom ping-pongu spor je opet došao na Visoki trgovački sud koji je još jednom dao za pravo Dalekovodu.

Drugi spor s Podravskom bankom Dalekovod je dobio presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Presudom je preinačena ranija odluka Visokog trgovačkog suda i potvrđena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu iz 2021. godine. Time je odbijena žalba Podravske banke te je proglašena nedopuštenom ovrha koju je banka pokrenula. Banci je naloženo isplatiti Dalekovodu 7,17 milijuna eura, uz zatezne kamate i sudske troškove.