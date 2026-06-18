Usluge poskupjele 4,1 posto, najviše pošta i kuriri

Cijene uslužnih djelatnosti nastavile su rasti početkom 2026., a najveći skok zabilježen je u logistici

Indeks cijena uslužnih djelatnosti pružatelja usluga u prvom tromjesečju 2026. godine porastao je za 4,1 posto u odnosu na prva tri mjeseca 2025. te za 1,8 posto u odnosu na lanjsko posljednje tromjesečje, izvijestio je u četvrtak Državni zavod za statistiku (DZS).

U odnosu na prvo tromjesečje 2025. godine, cijene su najviše porasle u poštanskim i kurirskim djelatnostima - za 18,8 posto. U izdavačkim djelatnostima više su za 10 posto, dok su usluge upravljanja i održavanja zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika veće za 9,2 posto.

DZS je utvrdio pad cijena samo u djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup i to od jedan posto, savjetovanja u vezi s upravljanjem (za 0,5 posto) te djelatnosti smještaja (za 0,4 posto).

U odnosu na posljednja tri mjeseca 2025. godine, cijene u prvom tromjesečju 2026. najviše su porasle u djelatnostima vodenog prijevoza - za 9,3 posto.

Rasle su još i cijene u informacijskim uslužnim djelatnostima (za 6,6 posto) te ostalim stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (6,4 posto).

Pale su samo cijene u djelatnosti smještaja (za 2,3 posto), telekomunikacija (2,1 posto) te savjetovanja u vezi s upravljanjem (0,5 posto).