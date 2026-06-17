Zaboravite na fiksne cijene apartmana ili ćete biti prazni!

Cijene smještaja postale su burzovna roba, tko je rigidan, ostat će prazan, Istra je ove godine već podbacila, upozoravaju iz Irunda

Vodeći domaći upravitelj nekretninama za kratkoročni najam, Irundo, nakon prošlogodišnjeg ulaska u veliku regionalnu grupaciju Renters, koja se nalazi u portfelju poljskog private-equity fonda Enterprise Investors, realizirao je svoju prvu akviziciju. Irundo je preuzeo splitsku agenciju Sun Spalato, dosadašnjeg lidera u tom segmentu na širem splitskom području.

Ovom akvizicijom Irundo trenutno upravlja s oko 500 objekata u Hrvatskoj koje ne samo da iznajljuju nego i u potpunosti operativno vode. Cilj im je agresivnim organskim rastom i daljnjim preuzimanjima do kraja tekuće godine dosegnuti 1.000 jedinica te u idućoj sezoni ostvariti 250.000 noćenja nakon prošlogodišnjih 180.000.

Tektonske promjene

No, osim o konsolidaciji, na predstavljanju akvizicije i strategija Irunda više se razgovaralo o tektonskim poremećajima na domaćem tržištu obiteljskog smještaja. Kako naglašava Tomislav Zovko, izvršni direktor Irunda, hrvatski turizam ulazi u potpuno novu fazu u kojoj stara pravila postavljanja cijena više ne vrijede. Cijene smještaja postale su burzovna roba, naglasio je Zovko.

17.06.2026., Zagreb - Medijski briefing na kojem je biti objavljeno preuzimanje tvrtke Sun Spalato od strane Irunda. Tomislav Zovko, Boris Miodrag, Igor Kordic..

- Lipanj je poprilično podbacio, a ima nekoliko razloga za to. Prvi su razlozi geopolitički izazovi, koji su odvratili dio turista od putovanja, a drugi je razlog, ne manje važan, Svjetsko nogometno prvenstvo. Najveći je podbačaj u Istri koja ove godine izuzetno teško puni svoje kapacitete. Ono što ipak vidimo već sad jest da je ove sezone izrazito jak last minute segment – rekao je Zovko.

- U takvim okolnostima, jedini spas je potpuna cjenovna fleksibilnost i brzo spuštanje cijena kada to tržište zahtijeva, a sve s ciljem da se osigura popunjenost i sezona produži na željenih sedam mjeseci – istaknuli su u Irundu.

Gotove fiksacije oko cijena

To je i glavna poruka koju domaći iznajmljivači ove sezone moraju usvojiti: 'zaboravite na fiksacije oko cijena', upozoravaju vlasnici tvrtke koja upravlja s oko 500 apartmana. Vrijeme kada se u proljeće mogao definirati fiksni cjenik za srpanj i kolovoz i potom pasivno čekati punjenje, nepovratno je iza nas.

Osim tržišnih šokova, iznajmljivači se moraju nositi i s novom rigoroznom regulacijom zbog koje je prvi put pao broj kreveta u Hrvatskoj, što je izravna posljedica pritisaka koji prate slične restriktivne trendove u ostatku Europe.

Sve to znači da bi se vlasnici nekretnina mogli početi 'gubiti' u administrativnoj borbi za ishođenje suglasnosti za iznajmljivanje ostalih suvlasnika u zgradama, što najteže pogađa city break destinacije i to dok se istovremeno suočavaju s rastućim troškovima održavanja, kao i s cjenovnim oscilacijama, poručuju u Irundu. Upravo zato jedinici za kratkoročni najam već sad nestaju s tržišta, a ista bi sudbina mogla zadesiti i agencije.

Nestanak agencija

Procjenjuje se da će s tržišta nestati određen broj manjih agencija, a dio samih vlasnika bit će prisiljen na potpuni bijeg u dugoročni najam ili će prodati odnosno preorijentirati nekretnine u druge svrhe. Upravo u tom općem pritisku i fragmentiranosti 'vreba' Irundo; dok drugi odustaju ili pucaju pod operativnim teretom, ova kompanija koristi situaciju za veliku konsolidaciju domaćeg tržišta.

Da je operativni pritisak postao prevelik, potvrđuju i s preuzete, splitske strane.

– Ulaskom u Irundo dobivamo prije svega pristup znanju i operativnoj izvrsnosti veće grupacije, što nam pak otvara priliku za rast i razvoj ponude. Upravljanje nekretninama je vrlo operativno zahtjevan posao, a ova platforma će nam omogućiti još kvalitetniju uslugu i fokus na vlasnike. Unutar Irunda mi i dalje ostajemo čvrsto fokusirani na Dalmaciju, gdje vidimo još mnogo prostora za rast – zaključio je Boris Miodrag, osnivač agencije Sun Spalato.