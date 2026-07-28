Kako je Oura postala najpoželjniji pametni prsten na svijetu

Od Harryja Kanea i princa Harryja do Elona Muska – Oura je marketingom, influencerima i preporukama korisnika stvorila statusni simbol

Što je zajednička stvar holivudskim zvijezdama, predstavnicima kraljevske obitelji, vrhunskim sportašima, ali i menadžerima (i domaćim) i rekreativcima? Oura. Taj pametni prsten koji prati vaše fiziološke aktivnosti pomeo je konkurenciju te postao simbol arbitara dobrog ukusa i connaisseura kulturnih, ali i wellbeing-trendova.

U ovoj sportskoj sezoni, na vrhuncu Svjetskoga nogometnog prvenstva, Oura je odlučila dodatno osnažiti svoj status na terenu, žešće no ikad, i lansirala kampanju 'Readiness' s poznatim licima, kapetanom engleske reprezentacije Harryjem Kaneom i njegovim zamjenikom Declanom Riceom.