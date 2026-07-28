Atlantic Grupa snažno raste i podiže prognozu za 2026. godinu

Prihodi porasli 10,6 posto, EBITDA 16,7 posto, a neto dobit 39,2 posto. Tedeschi očekuje oko 1,3 milijarde eura prihoda u 2026.

Potvrđujući otpornost i fleksibilnost poslovnog modela u zahtjevnom tržišnom okruženju, Atlantic Grupa je u prvom polugodištu 2026. godine ostvarila prihod od prodaje u iznosu od 618,8 milijuna eura, što predstavlja rast od 10,6 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. EBITDA je dosegnula 59,1 milijun eura, uz rast od 16,7 posto, dok je normalizirana neto dobit porasla 39,2 posto, na 20,1 milijun eura.

Prvu polovicu 2026. godine obilježio je dvoznamenkasti rast prihoda i profitabilnosti, a provedena reorganizacija početkom godine dodatno je ojačala operativnu podlogu za efikasno vođenje poslovanja. Rast je ostvaren u svim strateškim poslovnim i distribucijskim područjima, uz nastavak ulaganja u zaposlenike i poslovanje, unatoč pritiscima visokih cijena ključnih sirovina, prije svega sirove kave.

- Uz dobre poslovne rezultate, nastavili smo ulagati u razvoj poslovanja i našeg portfelja, potvrđujući otpornost i potencijal našeg poslovnog modela. Novi proizvodi poput Cedevita Vitamin Ice Tea i novog brenda Smokice rezultat su naše kontinuirane usmjerenosti na inovacije i odgovaranje na potrebe potrošača. Istodobno, rast na ključnim tržištima potvrđuje kvalitetu naših brendova i potencijal za daljnji međunarodni razvoj. Posebno se ističe rast Argete u Njemačkoj i Austriji, koji pokazuje potencijal brenda za daljnju internacionalizaciju i rast.

Nastavljamo provoditi i strateške investicije, od modernizacije punionice u Rogaškoj Slatini do ulaganja u waterdrop®, brzorastući brend u kategoriji mikrodrinka. Kategorija kave, predvođena našim ključnim brendovima Grand Kafa i Barcaffè, i dalje je jedan od važnih stupova našeg poslovanja i budućeg rasta. Na temelju ostvarenih rezultata i očekivanja za nastavak godine, podižemo inicijalna očekivanja za 2026. godinu te sada očekujemo prihod od oko 1,3 milijarde eura, normaliziranu EBITDA-u iznad 115 milijuna eura i nastavak blagog rasta EBITDA marže - istaknuo je predsjednik Uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi.

Dvoznamenkasti rast na ključnim tržištima i u kategorijama

Među Strateškim poslovnim područjima (SPP) u prvom polugodištu 2026. najsnažniji rast prihoda ostvarili su Ljekarničko poslovanje (+17,3 posto) te Delikatesni namazi (+13,0 posto). SPP Kava, kao najveća pojedinačna kategorija s 156,3 milijuna eura prihoda, zabilježila je rast od 9,6 posto. Kategorija je pritom nastavila imati važnu ulogu u ukupnim rezultatima, uz ključne brendove Grand Kafa i Barcaffè.

U segmentu distribucije, SDP Međunarodna tržišta ostvarilo je rast prihoda od 29,9 posto, predvođeno rastom na tržištima Njemačke i Austrije. Na domaćem tržištu SDP Hrvatska ostvarilo je rast prodaje od 13,1 posto, na 146,4 milijuna eura, dok je SDP Sjeverna Makedonija rasla 12,1 posto. SDP Srbija ostaje najveće distribucijsko područje s ostvarenih 159,9 milijuna eura prihoda, uz rast od 9,1 posto.

Strukturu ukupne prodaje i dalje obilježava snažna zastupljenost vlastitih brendova, koji čine 63,7 posto prihoda, uz 26,9 posto udjela principalskih brendova te 9,4 posto udjela ljekarničkog poslovanja.

Razvoj portfelja, strateška ulaganja i inovacije

Uz organski rast poslovanja, prvo polugodište obilježili su razvoj portfelja, lansiranje novih proizvoda i strateška ulaganja. Na području produktnih inovacija, portfelj pića proširen je novim proizvodom Cedevita Vitamin Ice Tea, dok je kategorija slanog snacka obogaćena lansiranjem novog brenda Smokice.

Istodobno, ključni brendovi Atlantic Grupe nastavili su jačati svoju tržišnu poziciju, pri čemu Argeta s izraženim rastom na tržištima Njemačke i Austrije ostaje jedan od nositelja rasta i razvoja kategorije. Nastavljen je i investicijski ciklus u vlastite kapacitete kroz projekt modernizacije punionice u Rogaškoj Slatini. Atlantic Grupa dodatno je proširila svoj portfelj ulaskom u kategoriju mikrodrinkova kroz ulaganje od 11 milijuna eura u brend waterdrop®, čime je proširila svoju distribucijsku platformu i prisutnost u novim kategorijama pića.

Posvećenost održivom poslovanju i upravljačkoj izvrsnosti potvrđena je i nizom priznanja, među kojima se ističu zlatna nagrada 'Regionalni ESG lider' te priznanje za doprinos očuvanju bioraznolikosti. Atlantic Grupa ujedno je prva kompanija u Hrvatskoj koja je dobila LSEG ESG Score, čime se pozicionirala na globalnoj ljestvici kompanija koje ocjenjuje London Stock Exchange Group. Snagu brendova dodatno potvrđuje prvo zlatno Effie Award Croatia priznanje za Argetu, dok je potpredsjedniku Atlantic Grupe za financije, nabavu i IT Zoranu Stankoviću dodijeljena titula CFO Godine.