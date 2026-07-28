Žiri SoMo Borca 2026: Vodeća imena industrije biraju najbolje digitalne projekte

SoMo Borac je i ove godine podijeljen u dva natjecateljska streama, SoMo Media i SoMo Advertising, koji okupljaju najuspješnije projekte iz područja digitalnih medija, marketinga, tehnologije i komunikacija

Prijave za 14. izdanje SoMo Borca powered by Aleph i dalje su otvorene, a sada su poznata i imena stručnjaka koji će odlučivati o najboljim digitalnim projektima u regiji. SoMo Borac je i ove godine podijeljen u dva natjecateljska streama, SoMo Media i SoMo Advertising, koji okupljaju najuspješnije projekte iz područja digitalnih medija, marketinga, tehnologije i komunikacija. Tako se na čelu ovogodišnjeg SoMo Media žirija nalazi Mirela Hegediš Horvat (Tportal.hr, HUDI), dok je predsjednica SoMo Advertising žirija Tihana Sedlar Krauz (Hrvatski Telekom). U ocjenjivanju najboljih radova pridružit će im se i vodeći stručnjaci iz područja digitalnih medija, marketinga, tehnologije i komunikacija.

- Digitalni mediji i sadržaj razvijaju se nevjerojatnom brzinom, a SoMo Borac svake godine iznova dokazuje koliko vrhunskih i inovativnih projekata nastaje u našoj regiji. Iz godine u godinu kvaliteta prijava raste pa sam sigurna da je pred nama i ovoga puta težak, ali iznimno inspirativan zadatak. Posebno se veselimo vidjeti kako mediji i kreatori odgovaraju na nove trendove, pomiču granice storytellinga i grade održiv digitalni ekosustav. Zato pozivam sve kolege da prijave svoje najbolje radove! - izjavila je Mirela Hegediš Horvat, predsjednica SoMo Media žirija.

SoMo Media nagrađuje najbolje projekte digitalne i medijske industrije – od inovativnih digitalnih proizvoda i korisničkog iskustva do native oglašavanja, storytellinga i sadržaja koji potiču snažan angažman publike. U sklopu ovog streama dodjeljuju se nagrade u kategorijama Digital Product of the Year, Digital Design of the Year, SoMo Native, Best Storytelling, SoMo Content Engagement te HUDI North Star, priznanje za projekte koji doprinose razvoju, transparentnosti i održivosti hrvatskog digitalnog ekosustava.

Pristigle projekte u ovim kategorijama iz Hrvatske će ocjenjivati članovi Hrvatske udruge digitalnih izdavača (HUDI): Hana Bartolović (After5), Mia Biberović (Netokracija, Infobip), Bojana Božanić Ivanović (Lider Media), Ivana Božanić (HRT), Silvija Gerc (Novi list), Marin Katušić (Index), Matej Lončarić (CME Adria), Tatjana Rajković (Kabinet 3c), Domagoj Repač (Nova TV), Ivana Rukavina (Hanza Media), Anamaria Todorić (Styria Hrvatska) i Petra Velijević (Presshaus).

S druge strane, SoMo Advertising žiri podijeljen je u četiri skupine stručnjaka, pri čemu svaki član ocjenjuje kategorije usko vezane uz svoje područje ekspertize. Tako će se najbolji projekti nagrađivati u čak 12 kategorija, uključujući najuspješnije digitalne kampanje, aktivacije i kreativna rješenja koja ostvaruju mjerljive poslovne rezultate. Ovogodišnje izdanje donosi i novu kategoriju SoMo AI, namijenjenu projektima koji na inovativan način koriste umjetnu inteligenciju, dok će se kroz Special Mention by Aleph posebno vrednovati performance kampanje koje kombiniraju kreativnost, podatke i mjerljive rezultate. Tu je i SoMo Grand Prix, posebno priznanje za najbolji rad natjecanja unutar SoMo Advertising streama, koje predstavlja najviše priznanje digitalne izvrsnosti na SoMo Borcu, dok će se u kategoriji SoMoRritanac ponovno nagraditi kampanje i radove koji su osvijestili širu javnost o nekom aktualnom problemu.

Hrvatski dio žirija koji će ocjenjivati pristigle projekte u ovim kategorijama čine: Davor Bruketa (Bruketa&), Andrea Čović Vidović (Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj), Gabrijela Črnjak (E.ON Hrvatska), Ivan Dvorski (404), Katarina Exle (Cvoke), Mario Frančešević (SeekandHit), Marko Jambrešić (iProspect), Suzana Janjić Veseli (Real grupa), Luka Jotić (Aleph), Tamara Karagity (INA), Maja Krivić (Podravka), Denia Krivičić (BORNFIGHT STUDIO), Brigita Krog (Imago Ogilvy), Ana Miličević (L'Oreal), Ana Nimani (Omnicom Media Group), Hrvoje Pilić (Degordian), Lucija Potočnik (Studio Sonda), Dubravka Srkulj (Croatia osiguranje), Sonja Stahor Gašpar (JGL), Gordan Turković (CTA komunikacije), Domagoj Vidović (Valamar), Igor Vrdoljak (Netgen), Jurica Vuković (MATER), Mihael Tomić (Mono Software) i Daria Werft (Privredna banka Zagreb).

- SoMo Advertising već godinama stavlja fokus na ono najbolje što regionalna digitalna scena nudi – spoj hrabre kreativnosti, inovativnih tehnologija i konkretnih poslovnih rezultata. Izrazito me veseli što ćemo ove godine, kroz novu kategoriju SoMo AI, vidjeti kako agencije i brendovi implementiraju umjetnu inteligenciju u svoje kampanje. Znajući koliko sjajnih i mjerljivih projekata nastaje u regiji, vjerujem da će natjecanje biti napeto, a žiri na slatkim mukama. Jedva čekamo vidjeti radove o kojima se pričalo i zajednički proslaviti digitalnu izvrsnost! - izjavila je Tihana Sedlar Krauz, predsjednica SoMo Advertising žirija.

Svi koji su u protekloj godini kreirali digitalni sadržaj, kampanje ili proizvode o kojima se pričalo, svoje radove mogu prijaviti do 23. rujna, a vrhunac sezone očekuje nas na proglašenju pobjednika 23. listopada. Detaljan pregled svih kategorija, članova Media i Advertising žirija, pravila prijave i uvjeta sudjelovanja dostupan je na službenoj stranici SoMo Borca.