Biznis i politika

Hrvatskoj 79 milijuna eura manje za škole iz NPOO-a

28. srpnja 2026.
EU proračun, europski proračun, Europska unija, euro, financiranje, eu fondovi
foto Shutterstock
Antonija Knežević
Antonija Knežević
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Manje sportskih dvorana, briše se 1300 brzih punionica, vodikove punionice i nadogradnja luke Bol, a Rimčev projekt robotaksija ostaje bez izmjena

Europska komisija pozitivno je ocijenila najnovije izmjene hrvatskog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koje je Vlada zatražila početkom srpnja te je Vijeću EU-a predložila njihovo formalno odobrenje.

Objavljeni dokumenti, međutim, otkrivaju da četvrta revizija NPOO-a ne donosi samo novu AI investiciju i odustajanje od punionica, kako je Vlada predstavila prije dva tjedna, nego i smanjenje ukupne vrijednosti hrvatskog plana. I to za 79,3 milijuna eura. Cijeli rez odnosi se na zajam za projekte izgradnje, obnove i opremanja osnovnih škola za rad u jednoj smjeni i cjelodnevnu nastavu.

Maksimalni iznos zajma koji Hrvatska može povući tako pada s 4,254 na 4,175 milijardi eura.

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#Npoo#Europska Komisija#Ai Investicija#Eurohpc#Zelena Ulaganja#Škole#Električne Punionice#Mate Rimac
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