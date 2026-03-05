Renaissance Capital grupa iznenađena obustavom projekta na Baniji

Tvrtka ukrajinskog investitora ističe da je to potpuni otklon od dosadašnjeg tijeka postupka i svega onoga što im je u njemu sugerirano

Renaissance Capital grupa u čijem je vlasništvu tvrtka Premium Chicken Company (PCC) izvijestila je u četvrtak kako je iznenađena rješenjem koje je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i kojim se obustavlja postupak izdavanja rješenja o studiji utjecaja na okoliš projekta peradarske proizvodnje u Sisačko-moslavačkoj županiji.

- Za našu grupu donošenje odluke ovakvog sadržaja je veliko iznenađenje i po našem shvaćanju predstavlja potpuni otklon od dosadašnjeg tijeka postupka, svega onoga što nam je u njemu sugerirano te dokumentaciji koja je činila spis predmeta. U ovom trenutku naša grupa ne može isključiti mogućnost da ovakva odluka dijelom može biti rezultat i atmosfere koju su pojedini dionici kreirali u vezi projekta u zadnje vrijeme – kaže se u priopćenju Renaissance Capital grupe.

Grupa izražava 'uvjerenje u održivost, društvenu korist i primjerenost projekta izgradnje peradarske farme u svim njegovim segmentima', najavljuje da će nastaviti s aktivnostima koje su potrebne za njegovu realizaciju te se nada da će joj 'biti omogućen tretman kojega u Republici Hrvatskoj uživaju svi drugi investitori'.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u srijedu je izvijestilo da je obustavilo postupak procjene utjecaja na okoliš za projekt kompleksa za preradu peradi u Sisku, koji je pokrenula tvrtka PCC jer nije usklađen s GUP-om Grada Siska i UPU-om industrijske zone Sisak-jug.

Kako među ostalim stoji u obrazloženju rješenja od 3. ožujka, a objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva, iako studija utjecaja na okoliš predviđa tehničke mjere za ublažavanje pojedinih utjecaja, to ne znači i prostornu prihvatljivost zahvata, jer Generalni urbanistički plan (GUP) isključuje djelatnosti koje bi po svojoj prirodi mogle narušiti kvalitetu života u naselju.

Dodatni problem

U obrazloženju rješenja se navodi da projekt uključuje klaoničke i kafilerijske procese te obradu animalnog otpada, što nosi rizik emisija neugodnih mirisa, povećanog teretnog prometa i drugih opterećenja za okolinu. Ističe se i da se pitanje ne svodi samo na tehničke mjere zaštite, već na samu usklađenost planirane djelatnosti s namjenom prostora i standardima zaštite kvalitete života stanovnika.

Dodatni problem predstavlja planirano uklanjanje industrijskih kolosijeka, koje je u suprotnosti s odredbama Urbanističkog plana uređenja (UPU) Gospodarske zone Sisak-jug. Taj plan zabranjuje gradnju u koridoru matičnih kolosijeka i ne predviđa njihovo uklanjanje, pa se takvo rješenje smatra izravnom kolizijom s važećom prostorno-planskom dokumentacijom.

Iz PCC-a su ranije u srijedu poručili kako neće odustati od projekta 'Peradarska proizvodnja kružnog gospodarstva' u Sisačko-moslavačkoj županiji, navodeći kako bi nakon dobivanja svih dozvola u roku od 24 mjeseca trebala započeti proizvodnja, da planiraju izgradnju tvornice po najvišim ekološkim standardima te zapošljavanje 2.500 radnika u prvoj fazi.

Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak poručio je na sastanku održanom u srijedu s predstavnicima udruga i građanskih inicijativa koje se protive tom projektu, da potencijalni investitori nisu zadovoljili propisane uvjete pa farme pilića neće biti uvrštene u izmjene Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije.

Protiv rješenja Ministarstva PCC može pokrenuti upravni spor.

Neusklađeni projekt

Inače, Lider je prethodno objavio da je postupak obustavljen jer je utvrđeno da projekt, kako je prikazan u studiji utjecaja na okoliš, nije usklađen s važećom prostorno-planskom dokumentacijom Grada Siska. Bez potvrde o usklađenosti s prostornim planovima postupak procjene utjecaja na okoliš ne može se provoditi.

Ministarstvo navodi da je prvotna potvrda o usklađenosti zahvata s prostornim planovima, izdana u ožujku 2024., donesena na temelju nepotpune dokumentacije. U postupku je naknadno utvrđeno da nadležno tijelo u trenutku izdavanja nije raspolagalo situacijskim prikazom zgrada u prostoru, koji je kasnije postao sastavni dio studije utjecaja na okoliš.

Naime, Ministarstvo je 22. siječnja zaprimilo prijedlog Zelene akcije, Prijatelja životinja i inicijative Siščani ne žele biti smetliščani, u kojem su zatražili obustavu postupka procjene utjecaja na okoliš jer planirani zahvat nije u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom. Uz prijedlog su priložili i očitovanje Upravnog odjela za prostorni razvoj, investicije i projekte Grada Siska, u kojem se među ostalim navodi da prema Generalnom urbanističkom planu Grada Siska u zonama gospodarskih djelatnosti moguća gradnja građevina za djelatnosti koje svojim postojanjem i radom ne otežavaju i ne ugrožavaju ostale funkcije i čovjekovu okolinu u naselju.

Dodatno je utvrđeno da je planirano uklanjanje industrijskih kolosijeka protivno odredbama UPU-a gospodarske zone Sisak-jug, koji zabranjuje gradnju u koridoru matičnih kolosijeka i ne predviđa njihovo uklanjanje. Takvo rješenje stoga predstavlja izravnu koliziju projekta s važećim prostorno-planskim dokumentima i dodatno potvrđuje njegovu neusuglašenost s prostornim planovima.