Rumunjski Netflix za knjige dolazi u Hrvatsku

Rumunjski startup Voxa potpomognut milijunskom investicijom ulazi na tržište cijelog Balkana i lovi 14 milijuna novih potrošača

Dok se domaće tržište audioknjiga tek počelo buditi zahvaljujući pionirskim naporima domaćih kreativaca, iz Bukurešta stiže vijest koja bi mogla iz temelja uzdrmati hrvatski izdavački sektor. Rumunjska platforma Voxa, potpomognuta svježim kapitalom od preko četiri milijuna eura, kreće u agresivan pohod na Balkan. Na meti rumunjskog startupa kojem 'tepaju' da je istočnoeuropski 'Neflix za knjige', nalaze se Hrvatska, ali i Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora.

Ulazak stranog kapitala

Domaći sektor do sada digitalizaciju tretirao kao sekundarni kanal prodaje, a pojava platformi za audio knjige sektoru nije naškodila, no sada kada se najavljuje ulazak stranog kapitala, to bi moglo prisiliti domaće izdavače na nagli prelazak s tradicionalnog modela prodaje po primjerku na visokofrekventnu ekonomiju pretplate, što je trend u drugim dijelovima svijeta odavno.

Naime, u svijetu digitalnog izdavaštva jugoistočna Europa dugo je bila u slijepoj ulici za globalne gigante poput Audiblea. No, prazan prostor popunili su regionalni igrači s velikim ambicijama. poput Rumunja. Plaforma Voxa je nastala u studenom 2021. godine, u trenutku kada je pandemija trajno promijenila navike konzumacije digitalnog sadržaja, a pokrenuli su je braća Marin i Dan Vidrașcu.