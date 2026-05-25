Vrijednost nekretnina: Premium adresa nije najvažnija stvar na svijetu

Tržište nekretnina sve se više fragmentira. Zagreb ostaje investicijsko središte, obala lifestyle odredište, a vrijednost se seli s prestižnih adresa na mikrolokacije

Hrvatsko tržište nekretnina posljednjih se godina razvija uza sve izraženiju podjelu između klasičnih ekskluzivnih lokacija i novih mikrolokacija koje vrijednost ne temelje samo na geografiji nego i na infrastrukturi, kvaliteti gradnje te sadržajima. Umjesto jasnih podjela na centar i obalu tržište se sve više fragmentira u mrežu lokacija koje različitim kombinacijama faktora stvaraju vrijednost. U tom kontekstu premium više nije samo adresa nego odnos između lokacije, sadržaja i investicijskog potencijala. Zagreb ostaje glavno transakcijsko središte, a obala zadržava snažnu ulogu u segmentu druge nekretnine i ulaganja u životni stil.

– Statistika potvrđuje kako je Zagreb najdinamičnije tržište s najviše transakcija. Nakon njega najatraktivnije su i najaktivnije jadranske županije: Zadarska, Splitsko-dalmatinska, Istarska, Primorsko-goranska te Zagrebačka – rekao je vlasnik agencije Opereta Boro Vujović istaknuvši kako se tržišna aktivnost sve više širi i izvan glavnoga grada.

Zagreb pritom funkcionira ne samo kao stambeno tržište već i kao investicijski centar.

– Zagreb kao glavni grad i gospodarsko središte privlači kupce na više načina: za stanovanje i život za postojeće i nove stanovnike, ali i investicijski – objasnio je Vujović.

Na obali je logika drukčija, ondje dominira potražnja za nekretninama koje karakterizira prije svega životni stil.

– Priobalne županije zanimljive su lokalnim stanovnicima, ali i domaćima i strancima koji biraju našu obalu kao odredište za drugi dom –​ naveo je Vujović i dodao kako je riječ o tržištu koje se sve više oslanja na međunarodnu potražnju.