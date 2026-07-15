APN-ov priuštivi najam: Odobreno 1103 prijava za svega 290 stanova

Dok APN pokreće spajanje, matematika je neumoljiva: čak 813 odobrenih obitelji i samaca u ovom krugu ostaje na listi čekanja bez stana

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je Konačnu listu reda prvenstva za najmoprimce koji su se prijavili na Program priuštivog najma.

Nakon objave privremene liste reda prvenstva, APN je zaprimio 98 prigovora, od kojih je 76 odbijeno, a 22 su prigovora usvojena, od toga 4 djelomično. Najviše je prigovora stiglo od podnositelja iz Zagreba – 54. Nakon toga iz Rijeke 13, iz Splita 10, iz Dubrovnika 2.

Prigovori koji su usvojeni odnosili su se na broj članova obitelji (npr. u obitelji je u međuvremenu rođeno dijete), školovanje (npr. podnositelj ili netko od članova uže obitelji u međuvremenu su diplomirali) itd.

Nakon obrade svih zaprimljenih prigovora, podaci su sljedeći: od 1315 prijava najmoprimaca, koliko ih je APN zaprimio od 15. travnja do 15. svibnja, 1103 prijave su odobrene, 195 ih je odbijeno, a 17 je odustalo.

U sljedećem tjednu očekuje se početak procesa spajanja najmoprimaca i odgovarajućih nekretnina. Prema Programu priuštivog najma, najmoprimcu će biti ponuđena nekretnina u jedinici lokalne samouprave koju je odabrao, ako u istoj postoje dostupne nekretnine. Što se tiče površine, prema Programu, za jednu osobu odgovarajućim se smatra 35 m2, a za svakog sljedećeg člana uže obitelji dodatnih 10 m2. Ako postoji više nekretnina koje zadovoljavaju kriterije, najmoprimcu će se ponuditi ona najbliža mjestu prebivališta.

Nakon odabira nekretnine, APN će dogovoriti sklapanje ugovora, a onda slijedi i useljenje.

U Program priuštivog najma, u ovome trenutku uključuju se 282 nekretnine privatnih vlasnika i osam obnovljenih državnih stanova – pet u Puli i tri u Zadru. Podsjetimo, Državne nekretnine trenutačno provode obnovu ukupno 329 državnih stanova namijenjenih smještaju zaštićenih najmoprimaca i programu priuštivog najma. Stanovi se nalaze u pedesetak gradova diljem Hrvatske, a najveći broj u Zagrebu, Osijeku i Rijeci. Od ukupno 329 stanova, njih 99 već je uređeno, na 42 su u tijeku radovi obnove, dok se za preostalih 188 stanova provode postupci projektiranja ili nabave izvođača radova.

Spomenimo i kako će vlasnici koji su dio Programa prilikom sklapanja ugovora dobiti isplatu 60 posto višegodišnjeg najma, dok će ostatak biti isplaćen nakon isteka polovice ugovornog razdoblja. Vlasnici mogu svoju nekretninu dati APN-u na upravljanje na razdoblje od 3 do 10 godina.

Najmoprimci koji uđu u Program plaćat će priuštivu najamninu, pri čemu zbroj najamnine i režije ne smije prijeći 30 posto njihovih mjesečnih prihoda kućanstva. Primjerice, samac kojem bude dodijeljena nekretnina od 41 m2, a ima 1200 eura mjesečne prihode, plaćat će najamninu 257,50 eura mjesečno. S druge strane, peteročlana obitelj koja ima mjesečne prihode 2300 eura i dobiva nekretninu (stan ili kuću) od 84 m2, za nju će plaćati 480 eura.

Napominjemo da izračuni za najmoprimce vrijede za nekretnine neovisno o njihovim lokacijama ili dijelovima gradova, dok će vlasnicima biti isplaćeni iznosi ovisno o medijalnim cijenama utvrđenim za određene jedinice lokalne samouprave, odnosno u Gradu Zagrebu za pojedine katastarske općine.

Nekretnine koje u ovom krugu javnog poziva ostanu eventualno neuseljene, bit će i dalje u katalogu nekretnina. Također, najmoprimci za koje neće biti dostupnih odgovarajućih nekretnina u ovom krugu javnog poziva, ostat će na listi do sljedećeg kruga javnog poziva.