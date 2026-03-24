Smjena u Pan-Peku, promjene na Novoj TV zbog potresa u United Groupu

Wojciech Józef Śmiechowski od 28. siječnja predsjednik je Uprave PAN-PEKA umjesto Sandre Vojković.

Wojciech Józef Śmiechowski od 28. siječnja predsjednik je Uprave PAN-PEKA umjesto Sandre Vojković. Željku Rupiću i Anti Ribariću dodijeljena je prokura.

Śmiechowski je poljski poduzetnik koji je postao poznat kao osnivač i menadžer Inter Europola, najvećeg proizvođača zamrznutog kruha u Poljskoj. Njegova tvrtka opskrbljuje mnogo maloprodajnih lanaca, benzinskih postaja, hotela i restorana, a velik se dio proizvodnje izvozi. Osim što ima uspjeha u prehrambenoj industriji, osnovao je Inter Europol Competition, trkaći tim koji postiže velike uspjehe u svijetu motosporta.