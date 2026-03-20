Wall Street u padu drugi dan zaredom, azijski ulagači isto na oprezu

Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica pale drugi dan zaredom jer su splasnule nade ulagača u smanjenje kamata američkog Feda, s obzirom na to da se zbog povišenih cijena nafte očekuje jačanje inflacije.

Dow Jones oslabio je 0,44 posto, na 46.021 bod, dok je S&P 500 skliznuo 0,27 posto, na 6.606 bodova, a Nasdaq indeks 0,28 posto, na 22.090 bodova.

U srijedu je američka središnja banka odlučila ostaviti kamate nepromijenjene u rasponu od 3,5 do 3,75 posto, a nepromijenjene su ostale i procjene čelnika Feda da će kamate smanjiti samo jednom u ovoj i jednom u idućoj godini. To je razočaralo ulagače koji su se nadali smanjenju kamata u dva, pa čak i tri navrata ove godine.

A kako je predsjednik Feda Jerome Powell upozorio da inflacijska očekivanja posljednjih tjedana rastu jer zbog rata SAD-a i Izraela protiv Irana rastu cijene nafte, ulagači se plaše da Fed ove godine uopće neće smanjiti kamate. A nada u smanjenje cijene novca već je dulje vrijeme glavna poluga rasta Wall Streeta. Terminske kamatne stope sugeriraju da tržište ne očekuje smanjenje kamata u SAD-u prije sredine 2027. godine, pokazuju podaci CME-ova FedWatcha. Prateći poteze Feda, i britanska i Europska središnja banka zadržale su jučer postojeće kamatne stope nepromijenjene te upozorile na jačanje neizvjesnosti zbog sukoba na Bliskom istoku.

Među najvećim gubitnicama bile su jučer dionice nekoliko tehnoloških divova. Cijena dionice Micron Technologyja pala je 3,8 posto jer ulagače nisu impresionirale procjene poslovanja tog proizvođača čipova u tekućem tromjesečju. Dionica Tesle pojeftinila je, pak, 3,2 posto, nakon što je američka Nacionalna uprava za sigurnost prometa na autocestama proširila istragu na 3,2 milijuna Teslinih vozila s potpunom autonomnom pomoći zbog zabrinutosti da sustav možda neće prepoznati ili upozoriti vozače u uvjetima slabe vidljivosti.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 2,35 posto, na 10.063 boda, dok je frankfurtski DAX potonuo 2,82 posto, na 22.839 bodova, a pariški CAC 2,03 posto, na 7.807 bodova.

Na azijskim se burzama u petak trguje oprezno, nakon što je nekoliko najvećih središnjih banaka u svijetu upozorilo da su gospodarski izgledi zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena nafte neizvjesni.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio je u 7.00 sati u plusu 0,2 posto i na putu dobitaka u ovom tjednu od oko 0,7 posto.

Pritom su cijene dionica u Šangaju, Južnoj Koreji i Indiji porasle između 0,4 i 1,4 posto, dok su u Australiji i Hong Kongu pale između 0,4 i 0,6 posto. U Japanu se zbog praznika ne radi.

Cijene nafte pale, dolar isto

Na tržištima vlada oprez jer rat na Bliskom istoku ne jenjava. Doduše, cijene su nafte pale, no ako se nastavi blokada izvoza nafte kroz Hormuški tjesnac, cijene bi mogle ponovno snažno porasti. Bijela kuća je poručila da bi zbog poremećaja opskrbe s Bliskog istoka mogla privremeno ukinuti sankcije na iransku naftu koja se nalazi u tankerima.

Na londonskom je tržištu cijena barela jutros skliznula 1,1 posto, na 107,45 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 2,1 posto, na 94,15 dolara.

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta znatno pala, pa je na putu tjednog gubitka od oko 1,1 posto.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,35 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 100,05 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 159,70 na 158,40 jena. Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1555 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1465 dolara.