Digitalna žeđ: Kako smo pitku vodu zamijenili za generiranje slika

Dok Silicijska dolina slavi AI revoluciju, serverske hale isušuju rijeke i jezera. Svaki vaš upit chatbotu troši najmanje pola litre vode

Dok se globalni kapital slijeva u razvoj generativne umjetne inteligencije, u sjeni blještavih serverskih hala odvija se kriza koju tehnološki giganti tretiraju kao 'eksternaliju' poslovnog plana. Svaki put kada korisnik od chatbota zatraži analizu tržišta ili generiranje vizuala, on ne troši samo procesorsku snagu, već izravno sudjeluje u iscrpljivanju lokalnih voda.

Prema istraživanju Sveučilišta u Kaliforniji pod vodstvom profesora Shaolei Rena, standardni set od desetak upita upućenih modelu razine GPT-4 u prosjeku 'popije' oko pola litre svježe vode. Iako se jedna boca čini beznačajnom, na skali od milijardi upita dnevno, taj trošak prestaje biti statistička pogreška i postaje ekološki dug i problem.

Problem nije u samom postojanju hardvera, već u termodinamici profita jer se moderni data centri oslanjaju na evaporativno hlađenje, što je najjeftinija metoda održavanja serverske temperature pod kontrolom. U tom procesu, prema podacima organizacije Nasuca, oko 80 posto povučene vode ispari i nepovratno nestaje iz lokalnog ekosustava, što stvara izravan, asimetričan pritisak na zajednice.

Dok Meta-in data centar u Georgiji prema analizi Lincoln Institute of Land Policy konzumira čak 10 posto ukupne vode cijele županije, profit od tog procesa završava u bilancama Mete.

Pitka voda, hrana ili AI

Paradoks korporativne održivosti najjasnije ocrtava Microsoftovo izvješće o održivosti, koje bilježi skok potrošnje vode od 34 posto u samo jednoj godini, što korelira s masovnim uvođenjem AI alata u suradnji s OpenAI-jem. Lawrence Berkeley National Laboratory procjenjuje da su američki data centri 2023. godine direktno potrošili 64 milijarde litara vode. S obzirom na eksponencijalni rast modela, projekcije ukazuju da bi se ta brojka do 2028. mogla učetverostručiti, gurajući tehnološki sektor u izravnu konkurenciju s poljoprivredom i stanovništvom za pristup pitkoj vodi.

Nevidljivi dio ovog 'vodnog otiska' skriva se u energetskoj mreži. The Invading Sea navodi da indirektna potrošnja, što se odnosi na vodu potrebnu za hlađenje elektrana koje napajaju te iste centre, samo u SAD-u iznosi dodatnih 800 milijardi litara godišnje.

Kumulativni efekt je zastrašujući što pokazuje istraživanje HARC-a koje sugerira da će do 2030. samo data centri u Teksasu trošiti 1,5 trilijuna litara vode godišnje. To je ekvivalent spuštanja razine jednog od najvećih američkih rezervoara, jezera Mead, za punih pet metara.

Vlada netransparentnost

Kritična točka ove transformacije je sustavna netransparentnost. EthicalGEO upozorava da tek 10 posto operatera data centara sustavno prati i objavljuje podatke o potrošnji vode. Umjesto jasnih brojki, industrija nudi marketing o 'vodenoj pozitivnosti', obećavajući ulaganja u udaljene projekte obnove močvara dok istovremeno iscrpljuju lokalne vodonosnike u sušnim regijama poput Arizone ili Čilea. Analiza MSCI-ja na uzorku od 14 tisuća objekata predviđa da će do 2050. godine četvrtina svih data centara biti u zonama ekstremne nestašice vode, što AI čini ne samo ekološkim, već i geopolitičkim rizikom.

Iako se u javnosti često čuju opravdanja kako proizvodnja mesa troši više vode, takva je argumentacija logička zamka. Hrana je bazna ljudska potreba, dok je masovna potrošnja pitke vode za optimizaciju algoritama ili generiranje trivijalnih sadržaja luksuz i u većini slučajeva totalna glupost.

Aktivistički pokreti poput 'Tu Nube Seca Mi Río' u Španjolskoj više nisu rubna pojava, već najava budućnosti u kojoj će zajednice zahtijevati moratorije na gradnju 'oblaka' koji isušuju njihove rijeke.

Ako se razvoj ne prisili na skuplje, ali održivije metode poput suhog hlađenja ili reciklirane vode, digitalna revolucija mogla bi ostati zapamćena kao trenutak kada smo pitku vodu zamijenili za generiranje mačka koji leti u superman odjelu.