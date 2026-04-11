Lively: Od specialty kave do izlaska u farmaceutiku

Marko Brajković gradi brendove u kavi i farmaciji bez investitora, oslanjajući se na znanje, kvalitetu i inovaciju.

U industriji kave Marko Brajković je od 2006., dakle od vremena kada je specialty-kava u Hrvatskoj bila pojam koji je razumjelo tek nekoliko ljudi, a većini je to, baš kao i svijet craft-piva, djelovalo kao hipsterski trend koji se neće dugo zadržati na tržištu. Ipak, od tada je prošlo dvadeset godina, a on je u međuvremenu sagradio pržionicu, educirao tržište, sklopio partnerstva s dobavljačima s kojima radi već godinama, doveo u Zagreb jednog od najboljih pržioničara na svijetu zbog edukacije i u suradnji sa Sveučilištem napravio prvo istraživanje te vrste u Hrvatskoj. Usput je pokrenuo i farmaceutski odjel koji danas, kako sâm kaže, nosi veći dio biznisa. Sve to bez investitora, bez kredita, bez poticaja i bez marketinga koji bi to glasno najavljivao.

– Lively Roasters nastao je kao prirodan nastavak dugogodišnjeg rada u industriji kave, edukativnog i liderskog iskustva uza želju da se domaćem i regionalnom tržištu ponudi kava najviše razine – tumači Brajković.

Danas Lively Roasters opskrbljuje specialty coffee-barove i restorane diljem Hrvatske i regije te ima vlastitu maloprodaju u Martićevoj 13 pod brendom Cynic. No Brajković nije stao samo na kavi pa je tako prije šest godina pokrenuo i Lively Pharm, koji se od tada razvija kao zaseban poslovni stup.

– Lively Pharm se posljednjih šest godina razvija kao specijalizirana platforma za razvoj i proizvodnju kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda te tržišnu podršku. Fokus tvrtke je na formulacijskom razvoju, proizvodnji kozmetike, dodataka prehrani i funkcionalnih proizvoda, uza strogu usklađenost s regulativnim zahtjevima te visoke standarde kvalitete i sljedivosti – rekao je Brajković.

Za velike i male klijente

Što se kave tiče, Brajković ističe da kupci danas traže više od samog proizvoda, žele znati priču iza njega, dobiti znanje i pouzdanost, a upravo na tome Lively radi više od deset godina. Potražnja za njihovim proizvodima kontinuirano raste, a on taj rast pripisuje kombinaciji edukacije tržišta, rasta specialty-kulture i povjerenja koje su godinama gradili dokazanom kvalitetom i partnerskim odnosom s kupcima.

– Proces započinje selekcijom zelene kave od provjerenih proizvođača s kojima dijelimo iste vrijednosti održivosti i kvalitete već sedmu godinu u nizu te smo po tome jedinstveni u regiji. Ostale kave nabavljamo od Nordic Approacha, pouzdanoga europskog dobavljača. Svaka kava kod njih ili kod nas prolazi analize i testiranje, nakon čega razvijamo profile prženja prilagođene karakteru kave, prema edukaciji Michaela de Renouarda, ponajboljeg pržioničara, koji je za potrebe edukacije stigao u Zagreb. Prženje, kontrola kvalitete i pakiranje odvijaju se uz interne standarde, a da bi svaka isporuka bila konzistentna investirali smo u Loring Smart Roaster, po mnogima najbolji pržionik na tržištu – naveo je Brajković.

Prepoznali su da nekontrolirana kvaliteta i raspršeni procesi znatno otežavaju učinkovito upravljanje, pa ista logika kontrole kvalitete koja vrijedi za kavu vrijedi i za farmaceutski biznis, gdje svaki proizvod mora proći kroz jednako rigorozne interne standarde. Dodatnu vrijednost vide i u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, s čijim su Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom proveli prvo istraživanje te vrste u Hrvatskoj, analizirajući kemijski i bioaktivni sastav komercijalne i specialty-kave. Studiju uskoro planiraju predstaviti javnosti.

Kontrola kvalitete kao temelj

Partnerstvo na razvoju Lively Pharma ostvareno je postupno, pa se tako Upravi divizije 2020. pridružila Mirela Ilenić, koja je tvrtki donijela iskustvo u formuliranju, regulativi i edukaciji te označila strateški zaokret prema vlastitom istraživanju i razvoju te private label-projektima. Na godinu proizvode nekoliko stotina tisuća jedinica, pri čemu svjesno zadržavaju kontrolirani obujam proizvodnje kako bi osigurali fleksibilnost i konzistentnu kvalitetu. Brajković ističe da cilj nikada nije bio industrijski obujam, nego mogućnost rada na kompleksnijim formulacijama i kraćim serijama koje velikom proizvođaču jednostavno nisu isplative. U segmentu specialty coffee konkurente ne doživljava kao prijetnju nego kao saveznike jer svaka pržionica koja educira tržište proširuje kategoriju koju svi igrači zajedno grade. Naravno, važna je i kvaliteta.

– Naša je prednost u direktnoj nabavi godišnjih količina koje se nadgledaju tijekom berbe, kombinaciji znanja, iskustva i dugoročne strategije. Svaka serija kave kontrolira se u našem internom laboratoriju ili kod naših partnerskih laboratorija, gdje nam je razina akrilamida iznimno važna. Ne pratimo trendove kratkoročno, nego gradimo sustave od nabave, proizvodnje pa do edukacije partnera. Osim toga, Lively je prepoznat prema osobnom pristupu svakom klijentu i visokoj razini tehničke i savjetodavne potpore – nabrojio je Brajković.

Prava pitanja

U Pharmu pomažu klijentima u razvoju formulacija, serijskoj proizvodnji te private label-projektima, s posebnim naglaskom na regulativnu usklađenost i sljedivost. Brajković napominje da njihova strategija rasta počiva na znanju, inovaciji i dugoročnim partnerskim odnosima, a ne na obujmu ili cijeni. Tržišni segment koji ciljaju nisu veliki industrijski igrači nego ljekarničke mreže, manji i srednji brendovi te razvojni projekti gdje je potrebna prilagodba i bliska suradnja, koju nitko s velikom serijskom proizvodnjom ne može ponuditi po razumnoj cijeni.

– U farmaceutskom biznisu na tržištu se ne natječemo cijenom i obujmom, nego se jasno diferenciramo znanjem, stručnom podrškom i fleksibilnosti. Naša prednost leži u integriranom pristupu koji ujedinjuje formulacijski razvoj, regulativnu usklađenost, proizvodnju i edukaciju klijenata. Tako klijentima omogućujemo brži i sigurniji izlazak proizvoda na tržište te smanjujemo operativne i regulativne rizike. Posebno smo konkurentni u radu s ljekarnama, manjim i srednjim brendovima te razvojnim projektima gdje je potrebna visoka razina prilagodbe, inovativnost i bliska suradnja – napomenuo je Brajković.

Dva stupa poslovanja

Lively zapošljava oko trideset ljudi, sa sjedištem u Novom Zagrebu, a Brajković ističe da fokus na edukaciju, razvoj i kvalitetne radne uvjete pomaže u zadržavanju i privlačenju kvalitetnih ljudi unatoč izazovima koje tržište rada donosi svim proizvođačkim i ugostiteljskim tvrtkama. Kao i većina tvrtki u tom segmentu, suočavaju se s izazovom pronalaska kadra, ali pristupaju mu sustavno, ulaganjem u znanje i radne uvjete. Planovi za budućnost ambiciozni su u oba segmenta i obuhvaćaju daljnje jačanje brenda Lively Roasters, razvoj maloprodajnih i ugostiteljskih koncepata te jačanje prisutnosti Lively Pharma na regionalnom tržištu. Dva poslovanja Brajković vidi kao dva stabilna stupa koji se međusobno osnažuju, a upravo ta diverzifikacija omogućuje veću otpornost u dinamičnom tržišnom okružju u kojemu inflacija, rast cijena energenata i sirovina pogađaju cijelu industriju.

– Divizije Lively Pharm i Lively Roasters dva su stabilna stupa poslovanja, od čega je divizija Pharm nositelj biznisa s obzirom na prirodu posla. Omjeri variraju ovisno o godini i tržišnim uvjetima, no upravo ta diverzifikacija omogućuje veću otpornost i dugoročnu stabilnost tvrtke – naglasio je Brajković.

Ulaganja u razvoj i proizvode

Prema Fininim podacima, ukupni prihodi tvrtke 2024. iznosili su 1,57 milijuna eura, na istoj razini kao i godinu prije, uz neto dobit od 160.339 eura, što je pad od 10,35 posto u odnosu na prethodnu godinu. Prihode za 2025. Brajković nije htio komentirati, ali je rekao da se lani tvrtka usmjerila na ulaganje u razvoj kapaciteta Lively Pharma i pokretanje vlastitog laboratorija za ispitivanje kozmetičkih proizvoda, što je kratkoročno utjecalo na rezultate. Na izazove inflacije i rasta cijena sirovina odgovaraju optimizacijom procesa, dugoročnijim planiranjem nabave i opreznim korekcijama cijena, nastojeći zadržati kvalitetu i stabilnost poslovanja. Ove godine pak očekuju rezultate tih ulaganja i nastavak rasta kroz nove europske projekte te zapošljavanje visokokvalificiranih stručnjaka, uza zadržani fokus na nišne projekte i proizvode s višom dodanom vrijednošću.

– Naš je dugoročni cilj ostati relevantni, inovativni i dosljedni vrijednostima s kojima smo započeli poslovanje – zaključio je Marko Brajković. ￼