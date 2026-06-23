Izvoz vojne robe iz Hrvatske najveći u posljednjem desetljeću

Izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava u 2025. premašio 221 milijun eura, pokazuje izvješće Ministarstva gospodarstva

Ministarstvo gospodarstva izdalo je u 2025. godini ukupno 1498 dozvola za izvoz, uvoz i prijenos robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, što je najveći broj u posljednjem desetljeću.

Ukupna realizacija izvoza i prijenosa takve robe premašila je 182,6 milijuna eura, dok je uvoz i prijenos dosegnuo 38,5 milijuna eura, pokazuje Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za 2025. godinu koje je Ministarstvo gospodarstva pripremilo za usvajanje pred Vladom Republike Hrvatske.

Povjerenstvo za davanje suglasnosti za izvoz i uvoz robe vojne namjene, koje čine predstavnici ministarstava obrane, unutarnjih poslova, vanjskih poslova, carine i gospodarstva, održalo je tijekom godine 36 sjednica na kojima je razmotrilo 1504 zahtjeva.

Suglasnost je dana za 1498 dozvola, a postupak je obustavljen ili odbačen za samo šest zahtjeva. Od ukupnog broja izdanih dozvola 1259 odnosi se na pojedinačne dozvole za izvoz, uvoz i prijenos, 183 na privremeni izvoz, uvoz ili prijenos radi izložbi, prezentacija i remonta, 50 na globalne dozvole te šest na pružanje usluga povezanih s robom vojne namjene.

Rekordna godina za izvoz i uvoz

Najveći dio prometa i dalje čini roba vojne namjene u užem smislu. U 2025. godini izdano je 359 dozvola za izvoz i prijenos te robe u odobrenoj vrijednosti od 1,14 milijarde eura, od čega je u istoj godini realizirano 117,8 milijuna eura. Na uvoznoj strani izdano je 495 dozvola u odobrenoj vrijednosti od 404,2 milijuna eura, s realizacijom od 17,6 milijuna eura.

Roba vojne namjene je roba koja je uglavnom, ali ne isključivo, konstruirana, izrađena, sastavljena ili modificirana za vojnu namjenu, uključujući tehnologiju i softver povezan uz tu robu, a navedena je u Popisu robe vojne namjene.

Kada se uračuna i realizacija dozvola izdanih još 2024. godine, ali okončanih tijekom 2025., ukupna vrijednost izvoza i prijenosa robe vojne namjene iznosila je 168,5 milijuna eura, a nevojnih ubojnih sredstava 14,2 milijuna eura, što zbrojeno daje 182,7 milijuna eura naspram 166,9 milijuna eura ostvarenih u 2024. godini.

Riječ je o rastu od približno 9,4 posto i najvišoj razini izvozne realizacije od 2016. godine, kada je iznosila 224,3 milijuna eura. Na uvoznoj strani ukupna realizacija dosegnula je 38,5 milijuna eura, također u rastu u odnosu na 35,1 milijun eura iz 2024. godine.

Izvješće posebno izdvaja i instrumente koji ubrzavaju administrativne procese. U 2025. godini izdano je 50 globalnih dozvola za izvoz i prijenos robe vojne namjene, na temelju kojih je izvezena roba vrijedna 9,8 milijuna eura, dok je na temelju globalnih dozvola izdanih u drugim zemljama u Hrvatsku prenesena roba vrijedna 2,4 milijuna eura. Putem općih dozvola ostvarena su dva prijenosa robe na izložbe, ukupne vrijednosti 118.872 eura. Za šest izdanih dozvola za pružanje usluga, poput brokerskih poslova i tehničke pomoći, realizacija je iznosila 1,17 milijuna eura.

Pod pojmom nevojna ubojna sredstva pripada roba navedena u nacionalnom Popisu nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe, a obuhvaća lovačko i sportsko oružje i streljivo te njihove dijelove, kao i gospodarske eksplozive, barute i određene pirotehničke proizvode

Privremeni izvoz, uvoz i prijenos, namijenjen izložbama, prezentacijama i servisiranju opreme, obuhvatio je 183 dozvole s realiziranim izvozom od 32,8 milijuna eura i povratom robe odnosno privremenim uvozom od 38,1 milijuna eura.

Sve više tvrtki u sektoru

Rast bilježi i broj gospodarskih subjekata uključenih u ovaj sektor. Na kraju 2025. godine u Očevidniku izvoznika i uvoznika robe vojne namjene bilo je upisano 275 trgovačkih društava, najviše u promatranom desetogodišnjem razdoblju i više nego 262 koliko ih je bilo krajem 2024. godine. Broj društava upisanih u Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene narastao je na 72, također rekordnu razinu, sa 62 koliko je iznosio godinu ranije.

Ministarstvo gospodarstva u izvješću podsjeća da dozvole izdaje isključivo na temelju jednoglasne suglasnosti Povjerenstva, a da preduvjet za korištenje globalnih i općih dozvola predstavlja uspostavljen program unutarnje usklađenosti unutar samog gospodarskog subjekta. Godišnje izvješće za 2025. godinu bit će objavljeno na internetskoj stranici ministarstva, ali bez povjerljivih podataka, odnosno bez imena tvrtki i pojedinačnih financijskih pokazatelja.