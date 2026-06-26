Tvrtke i tržišta
Varaždinski podatkovni centar ulazi u utrku za europski AI biznis
26. lipnja 2026.
Novi vlasnici i operater DC Northa računaju na rast potražnje za podatkovnim centrima koju sve snažnije pogoni umjetna inteligencija
Lihtenštajnski fond Gnomon Capital preuzeo je vlasništvo nad DC Northom, najvećim podatkovnim centrom u Hrvatskoj, otvorenim 2023. godine, dok operativno upravljanje preuzima irska tvrtka Ilkari.
Varaždinska tvrtka Cratis, u čijem je suvlasništvu dosad bio DC North, ostaje managed cloud partner koji povezuje infrastrukturu, stručno upravljanje i podršku. U suvlasništvu DC Northa bila je i međimurska tvrtka Muraplast.
Što sve te promjene znače za daljnje poslovanje DC Northa i Cratisa, za Lider je objasnio Darko Pintarić, direktor Cratisa.
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